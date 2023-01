शिवराज सिंह बोले लाइन लगाए खड़े हैं उद्योगपति

इंदौर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न कंपनियों से करार हुए हैं. दावा किया जा रहा है कि 2 दिन समिट में मध्यप्रदेश में भारी-भरकम निवेश आएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दावा करते हुए कहा है कि प्रदेश एक ऑफर करने की स्थिति में है और निवेश के लिए उद्योगपति यहां लाइन लगाए खड़े हैं. (Shivraj gadgad from response received on first day)

इन्वेस्टर्स यहां लाइन लगाए खड़े हैंः मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में इन्वेस्ट की अपार संभावना है. कई लोग यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं. आप देख सकते हो किस तरह से हॉल भरे हुए हैं. इसका एक प्रमुख कारण यहां के मंत्री हैं, जिसके कारण कई लोगों का विश्वास मध्यप्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ा है. कमलनाथ ने जिस तरह से इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल खड़े किए उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार किसी की भी हो मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले और मध्यप्रदेश आगे बढ़े और कुछ जगह पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. (Said industrialists are standing in line)

कुछ जगह राजनीति छोड़ देनी चाहिएः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निवेशक सम्मेलन किया था. उस समय कुछ पत्रकारों ने मुझसे भी पूछा था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कमलनाथ निवेशक सम्मेलन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे उस समय मैंने यही कहा था कि मध्यप्रदेश का भला होना चाहिए. पॉजिटिव सोच लेकर काम करना चाहिए कुछ जगह पर राजनीति छोड़ देनी चाहिए. मध्यप्रदेश में आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक फॉर्म, फार्मा कंपनी, रेडीमेड कारोबार, सहित तमाम तरह के कारोबार में लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं. आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश में कई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहे हैं. (Politics should be left at some place)