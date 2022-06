इंदौर। शहर में एक्सीडेंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में देर रात भीषण एक्सीडेंट की घटना सामने आई. जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं बाइक पर बैठे 11 वर्षीय बच्चे को गंभीर रूप से घायल होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. तेजाजी नगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आया है.

इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक से बाइक सवार की मौत

क्रॉसिंग के दौरान हादसा : हादसा इंदौर की तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के कैरोल के कतराल का है. केरोल कतराल में एक बाइक सवार अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ बाइक से सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. इस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 11 वर्षीय बेटे को गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. घटना में विष्णु की मौके पर मौत हुई है तो वहीं 11 वर्षीय पुत्र आरव गंभीर रूप से घायल हुआ है.

हादसा सीसीटीवी में कैद : घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार पिता- पुत्र को चपेट में ले रहा है. घटना के बाद तेजाजी नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले में ट्रक को जब्त कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. थाना प्रभारी आरडी कानवा का कहना है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है. (Bike rider dies by truck in Indore) (11 year old child serious in accident) (Accident caught cctv)