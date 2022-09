नर्मदापुरम। इटारसी में चाकूबाजी की सरेआम हुई वारदात से भगदड़ मच गई. रात में दो गुटों में चाकूबाजी हुई. इसमें दो युवक घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें परिजन निजी अस्पताल ले गए.जहां एक युवक की मौत हो गई. दूसरे युवक का उपचार चल रहा है.

पुरानी रंजिश का मामला : टीआई राम स्नेही सिंह चौहान ने बताया कि अभी घटना का कारण पता कर रहे हैं, लेकिन पुरानी रंजिश को लेकर मामला लग रहा है. उन्होंने बताया कि चाकूबाजी की घटना में रोहित राजपूत और सचिन पटेल नामक युवक घायल हुए थे. इनमें से रोहित राजपूत ने शहर के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया.

चाकूबाजी की घटना में एक की मौत

Betul Murder: पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, मामा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिलने पर पत्नी की पति और देवर ने की थी हत्या

दो हमलावरों के नाम बताए : इन दोनों ने अंकित भाट और रानू ठाकुर के नाम बताए हैं. टीआई चौहान ने बताया कि युवक रोहित राजपूत का करीब 15 दिन पहले रानू ठाकुर से विवाद हो गया था. उसी के चलते यह हमला किया गया. रोहित के कमर के नीचे गंभीर घाव लगे थे. मौत की वजह पीएम रिपोर्ट में ही सामने आएगी. Narmadapuram MP Crime News, Youth stabbed to death, another injured, video of attack viral