ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में हाथ की हथेली पर नकल लिखकर लाई एक छात्रा को अनुचित साधन का प्रयोग करने के आरोप में पकड़ा गया है. जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में बुधवार को दोपहर 2 से 5 की शिफ्ट में B.Ed द्वितीय सेमेस्टर का प्रश्नपत्र आयोजित था. यहां 12 सौ परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे.Jiwaji University of Gwalior, Girl student caught copying in Gwalior,Photocopy of student hand

हथेली पर लाई थी नकल लिखकर: कक्ष क्रमांक 8 में तैनात महिला पर्यवेक्षक को एक छात्रा द्वारा अपनी हथेली को बार बार देखे जाने से कुछ शक हुआ. जब महिला पर्यवेक्षक छात्रा के पास पहुंची तो उसके बाएं हाथ की हथेली में कई प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए थे. उसने बड़े सलीके से हथेली से उंगलियों तक लिखा हुआ था. महिला पर्यवेक्षक ने छात्रा के खिलाफ प्रकरण तैयार कराया. नियम के मुताबिक नकल की प्रति भी अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरण में जब्त की जाती है, लेकिन उक्त छात्रा हथेली और उंगलियों पर प्रश्नों के उत्तर लिख कर लाई थी, इसलिए उसके हाथ की फोटो कॉपी करके मूल कॉपी से उसे संबद्ध किया गया है.

नकल करते पकड़ी गई छात्रा

कमेटी सुनाएगी फैसला: नकल प्रकरण बनाने के बाद छात्रा को दूसरी कॉपी दे दी गई. परीक्षा केंद्र के प्रभारी का कहना है कि इस मामले में गठित अनुचित साधन के प्रयोग वाली कमेटी जल्द ही सारे सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी.Jiwaji University of Gwalior, Girl student caught copying in Gwalior,Photocopy of student hand