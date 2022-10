ग्वालियर। जिले में लगातार डेंगू का तांडव बढ़ता जा रहा है. हालात ये हो चुके हैं कि रोज दर्जन भर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं. जिले में अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार चुकी है. वहीं डेंगू के कारण 2 बच्चे सहित तीन मरीजों की मौत हो चुकी है. लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों के चलते अब स्वास्थ विभाग ने जिला अस्पताल में अलग से डेंगू के मरीजों के लिए वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके साथ ही शहर में 3 दर्जन से अधिक ऐसी कॉलोनिया हैं. जो डेंगू के लिए हॉटस्पॉट बन रही है, यहां पर लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हर साल की भांति डेंगू के मरीजों की संख्या अभी कंट्रोल में है. (gwalior dengue case) (how many dengue patients in gwalior) (three patients died of dengue in gwalior) (dengue patients increase in gwalior)

300 के पार हुई डेंगू मरीजों की संख्या: ग्वालियर जिले में जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, वैसे ही यहां पर डेंगू का डंक लोगों के लिए आफत बन कर सामने आता है. यही हालात अबकी बार देखने को मिल रहे हैं. दीपावली तक जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार हो चुकी है. वहीं अभी तक डेंगू के 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है. हालात यह हो चुके हैं, अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में डेंगू के मरीजों के बाद फुल हो चुके हैं. इसी के चलते अब जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. संभावना जताई जा रही है कि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अब की बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है.

लगातार फॉगिंग करा रही स्वास्थ्य विभाग की टीम: गौरतलब है कि पिछले साल डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2700 के पार हो चुका था. इसको लेकर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ मनीष शर्मा का कहना है. जिले में पिछले साल की तरह डेंगू लगाता तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ विभाग की टीम और नगर निगम की टीम लगी हुई है. जिले में जो कॉलोनी डेंगू हॉटस्पॉट बनी हुई है उनमें लगातार फॉगिंग की जा रही है. साथ ही लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लार्वा का सर्वे किया जा रहा है.