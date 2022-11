गुना। भारत माता की जय बोलने वाले छात्र के साथ सेल्फी ले रहे युवा. क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर 7वीं कक्षा के छात्र को टीचर द्वारा सजा दी गई थी. इसके बाद खासा बवाल हो गया था. इस मामले में दोनों टीचरों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है. वहीं भारत माता की जय बोलने वाला छात्र अब यूथ आइकन बन गया है. (guna youth icon) (student chanted bharat mata ki Jai) (welcomed with flower garlands) (student who chanted bharat mata ki Jai became superstar)

मिशनरी स्कूल में 'भारत माता की जय' बोलने पर छात्र को दी सजा, क्लास में जमीन पर बैठाया, हिंदू संगठनों का हंगामा

छात्रों के साथ-साथ अन्य लोग भी रहे सेल्फीः राष्ट्रवादी संघ ने छात्र का फूलमालाओं से स्वागत करते हुए देशभक्ति के लिए बधाई दी है. कई लोग छात्र के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं. 7वीं कक्षा के छात्र को अनुशासनहीनता के चलते शिक्षिका द्वारा 4 पीरियड तक जमीन पर बैठने की सजा दी गई थी. इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल परिसर में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद दो टीचरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी. छात्र के साहस को देखते हुए हिंदूवादी संगठनों ने छात्र का स्वागत किया है. इस मामले में स्कूल प्रबंधन द्वारा हिंदूवादी संगठनों की भूमिका पर एतराज जताया गया है. कलेक्टर से इस मामले की शिकायत भी की गई है.