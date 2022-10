छिंदवाड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क का नया गेट जो देलाखारी सीताडोंगरी से होते हुए खुलना है, उसका इंतजार खत्म हो गया है. एक नवंबर से नया गेट पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. पहले यह गेट अक्टूबर माह में ही खुल जाना था, लेकिन लगातार बारिश और काम पूरा नहीं होने के कारण इस गेट को शुरू नहीं किया जा रहा था. अब सब सुधार कार्य होने के बाद एक नवंबर से नेशनल पार्क के नए गेट की शुरूआत हो रही है. नेशनल पार्क के अधिकारियों की माने तो शुरुआत में तीन गाड़ियों से पर्यटकों को पार्क की सैर कराई जाएगी, यह क्षेत्र सतपुड़ा नेशनल पार्क का बफर जोन क्षेत्र है.

पर्यटकों के लिए अब प्रवेश होगा आसान: इस गेट के खुलने से पातालकोट जैसे अन्य पर्यटन स्थल के अलावा सीधे पार्क के गेट से प्रवेश मिल सकेगा. अब जिले में पातालकोट की सैर के बाद इस गेट से पर्यटक देलाखारी से सतपुड़ा पार्क में प्रवेश कर पार्क के बाघ देख सकेंगे. इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के जरिए लोंगो को रोजगार मिलेगा.

ऐसा है सतपुड़ा नेशनल पार्क: सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में है. यह एक पार्क प्राचीन है, वन्यजीव आवास हैं जो 524 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं. पार्क बोरी अभयारण्य 486 वर्ग किमी और पचमढ़ी वन्य अभयारण्य 417 वर्ग किमी को शामिल करके 1427 वर्ग मीटर क्षेत्र को सतपुड़ा नेशनल पार्क घोषित किया गया है.

देलाखारी से मिलेगा पार्क घूमने का टिकट: जिले में खुल रहे सतपुड़ा नेशनल पार्क के नए गेट का संचालन नेशनल पार्क के अधिकारी ही करेंगे. इस गेट का नाम देलाखारी तामिया सतपुड़ा रिजर्व पार्क रखा गया है, जिसके जरिए पर्यटक पार्क में भ्रमण करेंगे. इसके लिए देलाखारी में टिकट काउंटर बनाया गया है. सतपुड़ा नेशनल पार्क के बफर जोन के इस नए गेट से तामिया देलाखारी पातालकोट आने वाले पर्यटक अब देलाखारी, सीताडोंगरी होते हुए डूडी गांव से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क की सैर कर सकेंगे. सतपुड़ा नेशनल पार्क के बफर जोन के हिस्से में प्रवेश द्वार तामिया देलाखारी होते हुए बनाया गया है.

