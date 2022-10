भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन मध्यप्रदेश के सतना में आयोजित होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लेंगे. यह कार्यक्रम सतना के जिले के बीटीआई मैदान पर होगा. अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख लाभार्थियों के लिए यह कार्यक्रम धनतेरस के दिन सायं तीन से बजे प्रारंभ होगा. इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं भी मौजूद रहेंगे. (pm awas yojana beneficiaries) (shivraj will also be present) (dhanteras gift of griha pravesh)

शिवराज ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लियाः इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री वर्चुअली एक नए घर में प्रवेश करके करेंगे. कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत जहां पहले जहां 20 से 25 हजार मकान एक माह में बनकर तैयार हो रहे थे. वहीं अब एक माह में इनकी संख्या एक लाख तक पहुंच चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत कुल 48 लाख मकान स्वीकृत किए गए थे. इनमें से 29 लाख घरों की कीमत करीब 35 हजार करोड़ आयी है.

पीएम आवास योजना का बजट 400 गुना बढ़ाः विशेष योजना के तहत 18, 342 घर गुना और श्योपुर जिले के लिए स्वीकृत किए गए हैं. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पीएम आवास योजना का बजट करीब 400 गुना बढ़ गया है. वर्तमान वित्तवर्ष में इस योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें से केंद्र सरकार की ओर से 6,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे. जबकि शेष 4000 रुपए राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पीएमएवाई घरों के निर्माण के लिए राज्य में 9,000 महिलाओं सहित 51,000 'राजमिस्त्रियों' को प्रशिक्षित किया गया था.

कार्यक्रम यादगार हाेना चाहिए-शिवराजः इस आयोजन पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम यादगार होना चाहिए. लाभार्थियों से 'रंगोली' बनाने के लिए कहा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'धनतेरस' को चिह्नित करने के लिए डिजाइन और दीपक जलाएं. 'जिला, जनपद और गांव स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बात कर सकते हैं.' उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक ग्रामीणों को शामिल करने के लिए कहा है. इस कार्यक्रम का जितना संभव हो सके और उनके लिए इसका प्रसारण देखने की व्यवस्था करें.