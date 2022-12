आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

"अगर हम खुश रहें तो ग़रीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और ग़रीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें'.

Aaj Ka Panchang 12 December: गणेश चतुर्थी व्रत आज, देखें आज के शुभ योग और मुहूर्त

Horoscope For 12 December: आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे कन्या राशि वाले, धनु राशि वाले रहें संभल कर

Bhopal स्कूल बस में 3 साल की बच्ची से रेप का मामला, ड्राइवर, केयर टेकर दोषी करार, सोमवार को सजा का ऐलान

राजधानी भोपाल के एक नामचीन स्कूल की बस में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म (Rape 3 year old girl private school bus) मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुना दिया है. फैसले के अनुसार बस ड्राइवर हनुमत जाटव और केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट दोनों को सोमवार को सजा सुनाएगी. घटना तीन माह पहले की है. स्कूल से घर लौटते समय बस में ड्राइवर ने ये घिनौना कृत्या किया था. उस समय ये मामला बहुत गर्माया था.

भोपाल में बोले दत्तात्रेय होसबोले, देश की संस्कृति प्रवाह में आदिवासियों का बड़ा योगदान, धर्मांतरण के षडयंत्र को विफल करेंगे-शिवराज

दत्तात्रेय होसबोल तीन दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचे हैं. इस दौरान मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आदिवासी कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया गया. उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. इस कौशल विकास केंद्र के चार मंजिला भवन में करीब 50 छात्र-छात्राओं को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया जा सकेगा.

गुजरात के बाद एमपी के चुनावी मैदान में उतर सकती है AAP और AIMIM, बीजेपी-कांग्रेस ने दिया ये जवाब

गुजरात की तरह अगले साल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप और एआईएमआईएम चुनावी मैदान में कूद सकती है.(AAP factor in MP election 2023) नगर निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद आप दमखम दिखा सकती है. हालांकि कांग्रेस ने दोनों पार्टियों को भाजपा की बी टीम बताया है. भाजपा ने कहा है कि इनका एमपी में कोई जनाधार नहीं है, ये बुरी तरह हारेंगे.

Jayant Malaiya Birthday सीए शिवराज बोले-जयंत मलैया के बिना अधूरा है दमोह, नोटिस देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

दमोह के पूर्व विधायक जयंत मलैया के 75वें जन्मदिन को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया. अमृत महोत्सव में सीएम शिवराज सहित प्रदेश और देश के दिग्गज एक साथ जमा हुए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जयंत मलैया के राजनैतिक जीवन को याद किया और इसके साथ ही दमोह उपचुनाव में जयंत मलैया को मिले नोटिस पर दोनों हाथ जोड़कर मलैया से माफी मांगी. मलैया को नोटिस देना बीजेपी की भूल बताया.

बटालियन में ट्रेनिंग लेने गए आरक्षक की मौत, कई दिनों से थे लापता, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर 15वीं बटालियन में एएसआई की ट्रेनिंग लेने आए प्रधान आरक्षक की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस विभाग और बटालियन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मृतक कई दिनों से ट्रेनिंग सेंटर से गायब था, जिसके बारे में परिजनों से पुलिस और बटालियन को इसकी सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया. पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, रिपोर्ट आते ही मौत के कारणों का खुलासा होगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

देश-विदेश की खबरें

गुजरात: भूपेंद्र पटेल आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी होंगे शामिल

भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. पटेल लगातार दूसरी बार सीएम पद संभालेंगे. विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीट जीती. सूत्रों के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह में करीब 20 विधायक मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपद की शपथ ले सकते हैं.

पीएम को दिए बधाई संदेश को लेकर विवेक अग्निहोत्री और सुप्रिया श्रीनेत में छिड़ी जंग!

गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया है. भाजपा के जीतने पर 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बधाई दी (Kashmir Files Director Vivek Agnihotri). जानिए इस बधाई में ऐसा क्या था कि उनके और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत में जवाबी जंग छिड़ गई.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराया

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में एक विकेट गंवाकर 187 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम भी 20 ओवर में पांच विकेट गंवाकर 187 रन बना सकी. सुपर ओवर से हुए फैसले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. इस तरह अब दोनों के बीच पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है.

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, Health for All - Protect Everyone थीम पर मन रहा है

दुनिया भर में लोगों को बिना किसी भेदभाव स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, इसके लिए ना सिर्फ वित्तीय बल्कि हर संभव तरह से उनकी मदद के लिए प्रयास करने तथा इस दिशा में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनियाभर में हर साल 12 दिसंबर को “यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे” (Universal Health Coverage Day) मनाया जाता है.

जम्मू कश्मीर: हर परिवार को मिलेगी 'यूनिक आईडी' ; भाजपा ने किया स्वागत; अन्य दलों ने जताई चिंता

जम्मू कश्मीर प्रशासन सभी परिवारों का एक प्रामाणिक 'डेटाबेस' बनाने की योजना बना रहा है. हर परिवार का एक अनूठा 'कोड' होगा. इस कदम का भाजपा ने स्वागत किया है जबकि अन्य पार्टियों ने चिंता जताई है.