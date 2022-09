World Heart Day 2022: युवाओं का 'दिल' दे रहा धोखा, जबरदस्त फिटनेस के बावजूद हो रहे हार्ट अटैक का शिकार

बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों से युवाओं की लाइफ कम हो गई. कोरोना ने युवाओं के हार्ट को कमजोर कर दिया है. जिस तरह से एक के बाद एक युवाओं की मौत हो रही हैं, यह अपने आप में चिंता की बात है. इन दिनों उन युवाओं और सेलिब्रिटी में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, जो अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देते हैं. शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के हेड डॉ. दिनेश चंद्रा (Dr Dinesh Chandra, Head, Cardiac Surgery Department) ने बताया कि, युवा इन बीमारियों का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये अचानक बदली लाइफस्टाइल और खालीपन की वजह से मानसिक तनाव में रह रहे हैं. मेडिकल फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट (medical forensic department) ने खुलासा किया है कोरोना संक्रमण ने युवाओं की लाइफ को कम कर दिया है.

Kailash at Kedarnath: केदार के दर पर कैलाश, विजयवर्गीय ने लिया महादेव का आशीर्वाद, निर्माण कार्यों को भी देखा

विजयवर्गीय केदारनाथ धाम पहुंचे जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की. विजयवर्गीय ने केदारनाथ में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की.उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे आने वाले दिनों में केदारनाथ तीर्थ स्थान की भव्यता और बढ़ जाएगी. Kailash On Kedarnath

Balaghat Leopard Cub तेंदुए के शावक को देखकर गांव में हड़कम्प, जाने कैसे बचाया गया शावक

मध्यप्रदेश के बालाघाट में बुधवार का दिन काफी अफरा तफरी वाला रहा. यहां जंगल से भटकते हुए तेंदुए का एक शावक गांव में पहुंच गया. इसके बाद पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई. इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को फोन कर दिया. विभाग के अधिकारियों ने उस शावक को सुरक्षित कब्जे ले लिया है. (mp balaghat leopard cub) (balaghat know how leopard cub was saved)

दिग्विजय की दावेदारी पर वीडी शर्मा का तंज, देश विरोधी शक्तियों का समर्थन करने वाले को कांग्रेस बनाएगी अध्यक्ष

कांग्रेस अध्य्क्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह के नाम पर चर्चा चल रही है. कांग्रेस नेता को अचानक केरल बुलाया गया है. वहीं दिग्विजय सिंह के नाम पर चर्चा होने पर वीडी शर्मा ने बयान दिया है. वीडी शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार का दरबारी ही कांग्रेस का अधयक्ष बनेगा. वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह को देश विरोधी व्यक्ति बताया. Congress President anti national person, vd sharma told digvajiya anti national person, digvijay singh contest congress president election

Shivraj Cabinet की मीटिंग भगवान महाकाल की तस्वीर की अध्यक्षता में करने पर पूर्व नौकरशाहों ने दी सरकार को कड़ी नसीहत

मंगलवार को उज्जैन में शिवराज की कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की मीटिंग बाबा महाकाल की अध्यक्षता में हुई. सीएम शिवराज (CM Shivraj) की कुर्सी पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखी गई. मध्यप्रदेश के इतिहास में अनूठी कैबिनेट मीटिंग हुई. इसको जहां बीजेपी और संत समाज अभूतपूर्व बता रहे हैं तो वहीं पूर्व नौकरशाहों ने इसे अनुचित करार दिया है. पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता. ये गलत परंपरा को जन्म दे सकता है. वहीं, संत समाज ने इतिहास के कई उदाहरण देकर शिवराज कैबिनेट की मीटिंग को ऐतिहासिक करार दिया है. (Mahakal portrait centerstage) (Ex bureaucrats frown Meeting way is wrong) (Shviraj Mahakal Cabinet Criticism) (MP secular state or Not)

bad condition of cows विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी गाएं, जाने क्या चल रही गौवंश पर राजनीति

वैसे तो गौवंश पूरे देश का मुद्दा हैं. लेकिन मध्यप्रदेश में हाईवे पर बैठे गौवंश को लेकर राजनीति ज्यादा ही गर्माने लगी है. माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा भी बन सकते हैं. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पिछली बार की तरह इस बार इसे कैश कराने की जुगत लगा रहे हैं. वहीं गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज भी गौवंश सुरक्षा मामले में आगे आ गए हैं. (mp bhopal bad condition of cows)

MP: साध्वी प्रज्ञा का बयान, गरबा-पंडाल में मुसलमानों को एंट्री नहीं, आसपास की दुकानों को भी हटाया जाए

भोपाल। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में नवरात्रि के समय होने वाले गरबे के आयोजन को लेकर मंत्री ऊषा ठाकुर के बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है. इस मामले में अब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान सामने आया है. साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुस्लिमों को गरबा पंडाल में एंट्री नहीं देना चाहिए. सांसद ने कहा कि गरबा पंडाल के आसपास भी मुस्लिमों की दुकानें, उनकी वस्तुओं को भी बैन करना चाहिए.

ASI Explores Bandhavgarh भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 84 साल बाद बांधवगढ़ में खोजे बौद्ध अवशेष, मथुरा जैसे शहरों के शिलालेख भी मिले

मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ASI को प्राचीन गुफाएं, मंदिर और बौद्ध संरचनाओं के अवशेष मिले हैं. यहां मथुरा जैसे शहरों के नाम वाले भित्ति शिलालेख भी मिले हैं. एएसआई की एक टीम ने प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में पड़ने वाले लगभग 170 वर्ग किमी को कवर किया. ये अवशेष 1938 के बाद से जनता के लिए सुलभ नहीं थे. ये खोज इसलिए खास है क्योंकि बौद्ध संरचनाओं के ये अवशेष हिंदू राजवंश के हैं. यह धार्मिक सद्भाव को दर्शाता है. इन बौद्ध संरचनाओं का निर्माण किसने किया. इसकी तह में जाने का प्रयास एएसआई करेगा. ASI Explores Bandhavgarh, Finds Buddhist remains, Inscriptions bearing Mathura, ASI team roams in caves, Mughal era coins also found, ASI shared information

MP Nursing Colleges Scam: एमपी के नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच, 3 महीने में मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज DM समेत CBI के आला अधिकारी पहुंचे और उन्होने इस पूरे मामला में अपनी रिपोर्ट दाखिल की. पूरे मामले में हुई बहस और सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी (mp nursing colleges cbi investigation). कोर्ट के इस आदेश के बाद नर्सिंग काउंसिल, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आला ऑफिसर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आरोप हैं कि कॉलेजों को मान्यता और एफिलिएशन देने में भारी फ्रॉड हुआ है. (MP Nursing Colleges Scam) (cbi report in mp college scam)

MP Tomato Fever: ग्वालियर में टोमेटो फीवर ने दी दस्तक, जानिए इस बिमारी के लक्षण और सावधानी

एमपी में टोमेटो फीवर ने दस्तक दी है. ग्वालियर चंबल अंचल पहले ही वायरल फीवर और डेंगू से जूझ रहा था, वहीं अब टोमेटो फीवर की भी शिकायतें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि ग्वालियर में हर दिन करीब 6 बच्चे टोमेटो फीवर से ग्रसित पाए जा रहे हैं. जानिए टोमेटो फीवर के लक्षण और सावधानी के बारे में. gwalior tomato fever, mp tomato fever, tomato fever patients in gwalior, per day 6 children patients to tomato fever