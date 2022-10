ग्वालियर में भ्रष्टाचार वाला रावण! गोपनीय दस्तावेजों से बना दिया था रावण, जांच का आदेश के बाद अधिकारियों को नोटिस

ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में टेबुलेशन चार्ट मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया गया है. ईटीवी भारत ने बीते दिन इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था. जिसके बाद प्रबंधन ने नोटिस भेजकर अधिकारियों से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. gwalior ju negligence, notice given to officers in tabulation chart case , effigies of ravan made from tabulation chart

जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवारों को टक्कर मार हवा में उडाया, हालत नाजुक देखें वीडियो

जबलपुर। देर रात करीब 2 बजे शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चालक ने कोहराम मचा दिया. रांझी थाना के चुंगी के पास रावण दहन देखकर लौटने के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार खंभे से जाकर टकरा गई. इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां युवक की हालत नाजुक बनी हुई है.

RSS के मुस्लिम मंच का "10 का दम", आबादी नियंत्रण के लिए समाज को करेंगे जागरूक, मिटाएंगे 10 बुराइयां

देश में आबादी को लेकर पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एमपी में जमीअत उलेमा ने मुखालफत करते हुए कहा है कि आबादी के मामले पॉलिसी बनाकर नहीं संभाले जाते ये समाज की जागरूकता का मसला है. वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने विजयादशमी पर मुस्लिम समाज में फैली दस बुराइयों के खात्मे का संकल्प लिया है. इनमें अशिक्षा से लेकर अभाव, असमाजिकता, अत्याचार और अन्याय शामिल हैं. (Vijayadashami 2022) (Mohan Bhagwat statement on population control law) (Jamiat Ulema in MP)

जानिए कौन हैं एमपी के ये बाहुबली विधायक, मैदान में जिनके करतब देख, हैरत में पड़े पहलवान

नर्मदापुरम। जिले की पिपरिया विधानसभा में विजयदशमी की शाम खापरखेड़ा में पिपरिया के क्षेत्रीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने अखाड़े में उतर कर जब बाना और मुगदर घुमाया तो ग्रामीण और पहलवान हैरत में पड़ गए. विधायक ने खापर् खेड़ा गांव में वीर बजरंग अखाड़े का उद्घाटन करने आये थे. विधायक ने शस्त्र पूजन किया. उसके बाद वीर हनुमान को प्रणाम करने अखाड़े में उतर गए. शस्त्रों को सलामी देकर विधायक ने जब बिजली की फुर्ती से बाना घुमाया तो ग्रामीण चकित रह गए, वहीं युवा पहलवान भी हैरत में पड़ गए. बाना घूमाने के बाद विधायक ने मुदगर भी घुमाए.

bhind mustard seeds stolen आधी रात में चोरी करते पकड़े गए कृषि अधिकारी, वीडियो बनाया तो तोड़ डाला मोबाइल

सरकारी विभाग में चोरी की वारदातें अक्सर होती रहती हैं. स्थिति उस समय बड़ी खराब और अपमानजनक हो जाती है. जब आम जनता उस चोरी को खुद रंगे हाथों पकड़ लेती है. ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के भिंड से प्रकाश में आया है. जिसमें ग्रामीणों ने वरिष्ठ कृषि अधिकारी को देर रात में सरसों के बीज की बोरी अपनी कार में रखवाते कैमरे में कैद कर लिया. (bhind mustard seeds stolen) (bhind broke mobile when video was made)

Bhopal MANIT Tiger Walk: में बाघ के घूमने की मिली जानकारी, संस्थान ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरु की

भोपाल के मैनिट परिसर में बाघ के घूमने की जानकारी मिली है. डीएफओ आलोक पाठक ने बताया कि मैनिट में जिस गाय का शिकार किया गया था उसके पग चिन्ह देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वो बाघ ही था. फिलहाल हमारी टीमें लगातार मॉन‍िटर‍िंंग कर रही है. मैनिट में क्लासेस ऑनलाइन कराने की शुरुआत हो गई हैं (manit online classes starts). इससे पहले मैनिट परिसर में बाघ (Bhopal MANIT Tiger Walk) नजर आने के बाद प्रबंधन ने एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर में मैनिट परिसर में बाघ का मूवमेंट को लेकर स्टूडेंट्स को अलर्ट पर रखा गया था. छात्रों को हॉस्टल में ही रहने के आदेश जारी हुए थे. उन्हे बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई थी. इसके साथ ही कॉलेज में फिजिकल क्लासेस भी सस्पेंड (Bhopal MANIT physical classes suspend) कर दी गई थी. (maulana azad national institute tiger movement )

Ujjain Mahakal Lok: 'महाकाल लोक' के उद्घाटन से पहले मंदिर के पास का फ्लाईओवर 'सेल्फी पॉइंट' में बदला

उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को लेकर शहरवासियों का क्रेज चरम पर है. महाकाल लोक की एक झलक देखने के लिए और सेल्फी लेने के लिए हर रात लोग पुराने ओवरब्रिज पर पहुंच रहे हैं. हरि फाटक ओवरब्रिज के रैंप से महाकाल लोक का सीन लोग मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं. महाकाल लोक में शीर्ष पर सजावटी 'त्रिशूल'और 'मुद्रा' (प्रतीकात्मक हाथ इशारा) वाले 108 अलंकृत बलुआ पत्थर के स्तंभों का दृश्य लोग बार-बार अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं. भगवान शिव के चेहरे पर, देवता की मूर्तियों और रोशन भित्ति चित्रों से घिरे फव्वारे आकर्षण का केंद्र बन गए हैं. महाकाल कॉरिडोर परियोजना स्थल को दूर से निहारने का चलन पिछले कुछ हफ्तों में खूब बढ़ा है. (MP Ujjain Mahakal Lok) (Ujjain flyover turns selfie point) (Ujjain Crowd on flyover at night) (Mahakaleshwar temple corridor Ujjain)

315 बोर राइफल की गोली लगने से हुई थी बच्ची की मौत, पोस्टमार्टम में खुलासा, एक्सरे में मिला मेटल

इंदौर। हीरा नगर थाना क्षेत्र में गरबा देखने गई 11 वर्षीय बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी राइफल से गोली लगने की बात सामने आई है. पुलिस मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. दरअसल, इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात 11 साल की माही शिंदे अपनी मां के साथ गरबा देखने गई थी. जहां सिर में चोट लगने से परिवार के लोग उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई. वहीं बच्ची के पिता ने सिर पर गोली लगने की बात पुलिस को बताई थी.

Jabalpur: लोकायुक्त के चंगुल में फंसे बाबू को कलेक्टर ने किया निलंबित, बोले- ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

MP के जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने पीड़ित की शिकायत पर एक भ्रष्ट बाबू को रंगे हाथ पांच हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. बाबू इंद्रजीत सिंह द्वारा मुआवजे की राशि दिलाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी. मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर इलैया राजा टी ने विभागीय जांच के आदेश देते हुए बाबू को मुख्यालय में अटैच किया गया है. (Jabalpur Lokayukt Action) (Lokayukta team arrested Corrupt Babu ) (Collector Ilayaraja T attached Babu to headquarter)

बुजुर्ग की जान बचाने के लिए देवदूत बना रेलवे ट्रैक पर काम रहा तकनीशियन, देखें कैसे बचाई जान, Video

कटनी। कटनी के मुड़वारा स्टेशन के पास से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. इस दौरान एक ट्रेन उसी रेलवे ट्रैक पर हॉर्न बजाते हुए आ रही थी. तभी रेलवे पटरी पर काम कर रहे तकनीशियन की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ती है और वो अपना काम छोड़कर तुरंत बुजुर्ग की जान बचाने भागता है. खास बात ये थी बुजुर्ग को कम दिखाई और सुनाई देता है, जिस वजह से वे रेलवे ट्रैक पार करते हुए उन्हें न ट्रेन दिखाई दी और न ही आवाज सुनाई थी.ऐसे में यह तकनीशियन उनकी जान बचाने वहां देवदूत बनकर पहुंचा. ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. तकनीशियन ने बुजुर्ग की जान बचा ली. katni older man crossing railway track, katni railway technician saved life of older man, katni mudwara station