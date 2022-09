World Heart Day: मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा सीपीआर ट्रेंनिंग प्रोग्राम, नर्सिंग कॉलेज मान्यता पर सारंग का कमलनाथ पर निशाना

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज विश्व हृदय दिवस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने 'दिल से दिल की देखभाल' कार्यक्रम में भाग लिया और घोषणा करते हुए कहा कि, प्रदेश भर में कार्डियक अरेस्ट से लोगों के बचाव के लिए सीपीआर ट्रेंनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा. यह प्रोग्राम में चलाया जाएगा सीपीआर ट्रेंनिंग प्रोग्राम, नर्सिंग कॉलेज मान्यता पर सारंग का कमलनाथ पर निशाना साधा. (World Heart Day) (CPR training program run in Madhya Pradesh) (Sarang targets Kamal Nath on nursing college)

MP Weather Report: एमपी के किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं, कुछ जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना

मध्य प्रदेश मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के किसी भी जिले में भारी बारिश की चेतावनी अब नहीं है. कुछ जिलों में हल्की बारिश और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. माना जा रहा है कि, मध्य प्रदेश से इस सप्ताह मानसून की विदाई तय है. (MP Weather Report) (MP Monsoon departure this week) (No heavy rain alert in MP)

सरदार सरोवर बांध के बैकवॉटर से टापू बना बड़वानी,जान जोखिम में डाल स्कूल जाते हैं छात्र

बड़वानी। नर्मदा नदी के बैकवॉटर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. नर्मदा के ऊपरी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से वर्तमान में नर्मदा का जलस्तर 139 मीटर के करीब है. नदी के पास बसे गांवों में पानी पहुंच गया है. खेती में भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छात्रों को टापू बने गावों से बैकवॉटर से पैदल होकर गुजरना पड़ रहा है, इसकी वजह से उन्हें जान का खतरा भी बना रहता है.

CM शिवराज ने बुदनी में 26 औद्योगिक क्लस्टर का लोकार्पण किया, यहां निवेश होंगे 5521 करोड़ रुपए

सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM ShivraJ) ने सीहोर जिले के बुदनी में 26 औद्योगिक संरचनाओं (क्‍लस्टर) (industrial cluster) का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इसके साथ ही सीएम शिवराज रोजगार दिवस कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे. दो लाख दो हजार 429 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण करेंगे. ये कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री जन सेवा' अभियान के तहत आयोजित किया गया. 5521 करोड़ 51 लाख रुपये निवेश वाले इन निर्माण कार्यों से लगभग 59 हजार युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा. CM Shivraj in Budni, Inaugurated industrial clusters, Rs 5521 crore invest here

Neemuch Looteri Dulhan: पहले सात फेरे लिए, फिर पूरे परिवार को खिलाई बेहोशी दवा, लाखों की रकम लेकर लुटेरी दुल्हन फरार

नीमच से एक मामला सामने आया है, जहां एक लुटेरी दुल्हन ने एक युवक को फंसा कर उससे शादी की जिसके बाद 3 लाख 70 हजार और डेढ़ लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गई. पीड़ित ने एसपी से ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. neemuch looteri dulhan, bride escape after robbery in neemuch, neemuch looteri dulhan escape after robbery

MP Bhind EOW Raid बिजली कंपनी के JE को 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा, चोरी प्रकरण में फंसाने की दी थी धमकी

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी (MP electricity company) के जूनियर इंजीनियर (JE) अरुण सैनी ने निजी अस्पताल संचालक से झूठे बिजली चोरी प्रकरण में फंसाने के नाम पर रिश्वत की डिमांड की. गुरुवार को ग्वालियर ईओडबल्यू (EOW) की टीम ने जूनियर इंजीनियर को 50 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. MP Bhind EOW Raid, Caught JE of electricity company, Taking 50 thousand bribe, Threatened electricity theft case

विदिशा में कांग्रेस नेताओं नें नगरपालिका के सामने की नारेबाजी, मटकी फोड़ कर किया अनोखा विरोध

विदिशा में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नगरपालिका के सामने नारेबाजी करते हुए मटकी फोड़े. कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ के मुआवजे के बटवारे पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों को ज्यादा मुआवजा मिला जबकी आम लोगों को कम मुआवजा दिया गया. साथ ही साथ बाढ़ के सर्वे के दौरान पटवारियों द्वारा रिश्वत लेकर सर्वे का नुकसान दर्ज करने का आरोप लगाते हुए पटवारियों पर कार्रवाई की मांग की.

जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगी आग, करीब 6 कर्मचारी घायल, हादसे में एक ब्लॉक पूरी तरह जलकर खाक

जबलपुर के ऑर्डिनेंस फ़ैक्टरी खमरिया में आग लग गई. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के F6 सेक्शन में आग लगी है. घटना में फैक्ट्री के करीब 6 कर्मचारी झुलस गए हैं. हादसे में गम्भीर कर्मचारियों को निजी अस्पताल में रेफर किया गया है. jabalpur fire in ordnance factory

Congress President Poll: सिसासी हलचल के बीच दिल्ली में मिले दिग्विजय और थरूर, बोले हम प्रतिद्वंद्वी नहीं

देश और प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल तेज है. कई नामों को दरकिनार करते हुए आखिरकार दो नेताओं के नाम अब आमने-सामने है. दिग्विजय सिंह और शशि थरूर में से किसी एक को कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिल सकता है. इसी बीच दिग्विजय सिंह ने शशि थरूर से मुलाकात की है. congress president election, digvijay singh meet shashi tharoor, digvijay singh file to nomination

Digvijay Singh : विरोधी जिन्हें मुस्लिम परस्त बताते हैं, वो है बड़ा सनातन धर्मी! बड़े तपस्स्वी भी फेल हैं दिग्विजय सिंह के सामने

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार बनकर उभरे दिग्विजय सिंह अपने अलग सियासी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. सर्वधर्म समभाव के पक्षधर माने जाने वाले दिग्विजय सिंह के विरोधी उन्हें मुस्लिम परस्त कहते हैं. विपक्ष खासकर भाजपा जनता के सामने उनकी ऐसी छवि पेश करती है, जैसे वह मुस्लिम परस्त हों. कम ही लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह बहुत बड़े सनातन धर्मी हैं और कड़े अनुशासन और नियमों के साथ पूजा पाठ करते हैं.