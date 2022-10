Chhatarpur: रामलीला में मॉडर्न सूर्पणखा! फिल्मी गानों पर किया जमकर डांस, देखें Video

छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले नौगांव में राम लीला के मंच पर से फिल्मी गानों पर थिरकते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, यह वायरल वीडियो छतरपुर जिले के नौगांव नगर में होने वाली रामलीला के मंचन के हैं. जानकारी के अनुसार जिस वक्त के यह वीडियो है उस वक्त रामलीला में सूर्पणखा एवं राम लक्ष्मण संवाद चल रहा था, तभी सूर्पणखा फिल्मी गानों पर डांस करने लगी.

अभिषेक और जया बच्चन पहुंचे भोपाल, कालीबाड़ी में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना

फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या और मां जया बच्चन के साथ भोपाल के न्यू मार्केट स्थित कालीबाड़ी में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. यहां वे सिंदूर खेलने की रस्म में शामिल हुए. (Abhishek And Jaya Bachchan Visit Bhopal) (Bhopal Bengali Women Celebrated Sindoori Khela)

Narmadapuram: महिलाओं ने की नशे में धुत युवक की चप्पल से पिटाई, देखें Viral Video

नर्मदापुरम। जिला अस्पताल के सामने नशे में धुत एक युवक को पीटने का मामला सामने आया है. युवक को महिलाओं और कुछ युवकों ने मिलकर जमकर पीटा, यही नहीं युवक को लात घूंसे और चप्पलों से भी स्थानीय लोगों ने पीट-पीट कर बुरा हाल कर दिया. अब इस मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. घटना प्रेम नगर की मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है.

Vijayadashami 2022: पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने किया शस्त्र पूजन, अधिकारियों ने किया हर्ष फायरिंग, देखें Video

इंदौर। दशहरे पर (Vijayadashami 2022) शस्त्र पूजन की बरसों पुरानी परंपरा डीआरपी लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निभाई गई. (Dussehra arms pooja indore) यहां विधि विधान से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शस्त्र का पूजन कर शहर में अमन चैन की कामना की गई, इसके बाद अधिकारियों ने हर्ष फायरिंग भी किया गया. (indore police officers joy firing) इस दौरान पुलिस कमिश्नर हरियाणा चारी मिश्र (Indore Police Commissioner Haryana Chari Mishra) एवं अन्य अधिकारी अपने परिवार सहित मौजूद रहे. बता दे इंदौर के डीआरपी लाइन में हर साल दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जाता है.

Chhatarpur Talibani Punishment: चोरी के शक में नाबालिग को खंबे से बांधकर पीटा, पीड़ित बोला- जान से मार दो पर अब पीटो मत

छतरपुर में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को चोरी के शक में खंबे से बांधकर तालिबानी सजा दी, इस दौरान पीड़ित बार बार कहता रहा मुझे जान से मार दो पर अब पीटो मत, लेकिन लोगों ने उसकी एक ना सुनी. फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है. Chhatarpur Talibani Punishment

Sidhi Road Accident: दुर्गा विसर्जन करने जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, 24 लोग गंभीर घायल

सीधी में दुर्गा विसर्जन करने जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, इस हादसे में 24 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है. Sidhi Road Accident

Jabalpur: दुर्गा जी देखने निकली मां-बेटी पर एसिड अटैक! हिन्दू संगठनों में रोष, किया थाने का घेराव

जबलपुर में दुर्गा उत्सव समिति के पास से गुजर रही मां बेटी पर कुछ बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ फेक दिया, दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने एक आरोपी को पकड़ लिया. वहीं इस घटना के बाद हिंदू संगठन और लोगों ने थाने का घेराव कर सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.(jabalpur Acid Aattack)

Shivpuri Road Aaccident: माता विसर्जन के चल समारोह में घुसी अनियंत्रित कार, 4 लोग हुए घायल

शिवपुरी में नवरात्री के चल समारोह के दौरान हादसा हो गया. अनियंत्रित बोलेरो कार चल समारोह में घुस गई. हादसे में चार लोगों के घायल होने की सूचना है. बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार लोग नशे में थे. (Shivpuri Road Accident) (Car rammed into chal samaroh in Shivpuri) (4 people injured in Accident)

Singrauli Suicide Case: जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती मानसिक रोगी युवक तीसरी मंजिल से कूदा, इलाज के दौरान मौत

सिंगरौली के जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मानसिक रोगी युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. जिससे उसके सिर और गले में गंभीर चोटें आई. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. (Singrauli Suicide Case) (Youth jumped from trauma Center Singrauli)

Indian Railway: यात्रीगण कृपया ध्यान दें... भोपाल रेलवे मंडल से निकलने वाली 6 ट्रेन रद्द, यहां देखें लिस्ट

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, इसलिए अब आपको सफर करना हो तो आप रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें. आइए जानते हैं रद्द की गई ट्रेन की लिस्ट. Indian Railway, Bhopal Railway Division, Indian Railways canceled 6 trains