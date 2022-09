PFI बैन पर MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, बोले- ऐसे लोगों का फन कुचलना जरूरी

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Bhopal Home Minister Narottam Mishra) ने पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा बयान दिया है. गृह मंत्री का कहना है कि, सरकार द्वारा की गई यह आन्तरिक सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि ऐसे लोगों का फन कुचलना जरूरी है. (Internal Surgical Strike In MP)

PFI को लेकर कमलनाथ ने साधा BJP पर निशाना, बोले- सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह से नाकाम

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ से कमलनाथ (MPCC president Kamal Nath) ने अपने आप को अलग कर लिया है. मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने पार्टी आलाकमान से पार्टी की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. कमलनाथ ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहता. केवल 12 माह बचे हैं चुनाव में. यदि मैं कोई नई जिम्मेदारी लेता हूं तो मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हटेगा. अभी मेरा पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर है. और मैं अपना ध्यान मध्य प्रदेश से हटाना नहीं चाहता. कमलनाथ ने पीएफआई (PFI) मामले को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा. MPCC president Kamal Nath, Kamal Nath targeted BJP, Kamal Nath statement on PFI, Government intelligence failed

PFI पर देशभर में बैन लगने के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इंदौर व उज्जैन में दफ्तर सील

देशभर में एनआईए (NIA) के ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई के बाद PFI पर बैन लगा दिया गया है. इसके बाद देशभर में पीएफआई के दफ्तरों को सील करने की कार्रवाई चल रही है. इसी क्रम में इंदौर व उज्जैन में भी पीएफआई के दफ्तरों सील कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि जैसे-जैसे पीएफआई के दफ्तरों की जानकारी मिलेगी तो वहां सील करने की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि एनआईए ने इंदौर व उज्जैन में छापे मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया था. Police action after Ban, PFI Ban across country, PFI office sealed Indore Ujjain, Indore police action

MP में शिक्षा का हाल देखिए! शिव-राज में खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे

मध्य प्रदेश प्रदेश के कई इलाकों में सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही दर्जनों बच्चों पर भारी पड़ रही है. सिंगरौली के ताल में स्कूल भवन जर्जर होने के चलते बच्चो खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं. लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है.(Singrauli Poor Education Infrastructure) (Singrauli School Building Dilapidated) (Singrauli Children Studying Under Open Sky)

MP Dewas नेमावर में वाहन चेकिंग के दौरान कार में मिले नगद 43 लाख रुपए, इनकम टैक्स विभाग को दी सूचना

देवास जिले की नेमावर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 43 लाख रुपये जब्त किए हैं. पुलिस को कार में मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी. चेकिंग के दौरान कार से लाखों रुपयों से भरा झोला निकला. कार में सवार 2 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है. बड़ी राशि मिलने के चलते पुलिस ने इनकम टैक्स की इंदौर विंग को सूचना दी है. ये कार हरदा से इंदौर जा रही थी. MP Dewas police, Dewas vehicle checking, Rs 43 lakh cash in car, Inform Income Tax deparment

Betul Rape Case: मासूम से दुराचार के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस, मकान पर चला बुलडोजर, देखें Video

मासूम से दुराचार के आरोपी का सारणी पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए हाथों में हथकड़ी लगाकर उसका पैदल जुलूस निकाला, इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया. इसके साथ ही आरोपी द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को भी ढहा दिया गया है. (Betul rape case) (Betul rape accused Procession taken out)(Betul bulldozer Run to miscreant house) (Betul rape accused Arrested)

India Oldest Ramleela: लालटेन की रोशनी में शुरू हुई रामलीला अब हुई हाईटेक, 134 साल से परंपरा को निभा रहे यहां के लोग

नाट्यकला ही नहीं जनमानस को जागरूक करने का मंच कभी लालटेन की रोशनी, चूने और मिट्टी के मेकअप से शुरू हुई रामलीला अब हाईटेक हो गई है.यह रामलीला भले ही आधुनिक युग में संसाधनों का सहारा ले रही है, लेकिन लगातार अपनी संस्कृति को चलाना और धर्म से लोगों को जोड़े रखना किसी मिशाल से कम नहीं है.देखें खास रिपोर्ट... (india oldest ramleela) (134 year old ramleela program) (ramleela near me 2022) (Chhindwara hi tech Ramlila)

Navratri Special 2022: सागर की ऐतिहासिक दुर्गा स्थापना, पुरव्याऊ टौरी में 1905 साल से स्थापित हो रही 'माई', जानिये खासियत

सागर के पुरव्याऊ टौरी में पिछले 118 सालों से मां दुर्गा देवी की स्थापना की जा रही है. 1905 में इसकी शुरुआत स्व. हीरा सिंह राजपूत ने की थी. आज उनकी चौथी पीढ़ी इस परंपरा को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभा रही है. 1905 में परिवहन के साधन काफी कम होने के कारण स्थापना के समय देवी जी को कंधे पर उनके भक्त लाते थे और फिर उनकी स्थापना की जाती थी. आज भी इसी तरीके से दुर्गा देवी कि स्थापना की जाती है.(Navratri Special 2022) (Historical Goddess Gurga worship of Sagar) (Purvyau Tauri Durga Pooja famous story)

Mandsaur Police Action: माफिया के खिलाफ फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, सटोरियों के मकान धराशाई

मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के अटवाल मोहल्ला में लंबे समय से खुलेआम चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके अवैध मकानों को धराशाई कर दिया है. (Mandsaur Police Action) (Bulldozer ran against Mandsaur mafia) (Mandsaur mafia house demolished) (Mandsaur encroachment free)

Indore: बेजुबानों पर जुल्म! मजे के लिए कुत्तों के निजी अंगों पर डाल देते थे पेट्रोल, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

इंदौर में पशु क्रूरता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में इंदौर की पीपल फॉर एनिमल की कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. आरोपी अवारा कुत्तों के निजी अंगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते थे. कुत्तों को असहनीय दर्द दर्द से तड़पता देखकर आरोपी बहुत खुश होते थे.

MP की बेटी शिखा ने केदारनाथ धाम में बनाई शिव-पार्वती की खूबसूरत रंगोली, आज हुआ संकल्प पूरा

आखिरकार इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा का संकल्प पूरा हो गया है. शिखा ने इंदौर से केदारनाथ तक रंगोली बनाने का संकल्प लिया था. जिसे वो पूरा कर चुकी हैं. केदारनाथ मंदिर परिसर में रंगोली से भगवान शिव और पार्वती की खूबसूरत तस्वीर बनाई. जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी. Shikha Sharma Made Beautiful Rangoli in Kedarnath, International Artist Shikha Sharma