Satna Child Kidnapped: सतना जिला अस्पताल में 3 वर्ष का बच्चा चोरी होने से मचा हड़कंप, फिर हुआ कुछ ऐसा की पुलिस की लाज बची

सतना जिला अस्पताल से 3 वर्ष के मासूम चोरी होने की खबर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. जिले भर की पुलिस अलर्ट मोड़ पर आ गई है और शहर के साथ ही आस पास के जिलों से लगने वाली सीमा पर नाकाबंदी की गई है. वहीं अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, इसी दौरान बच्चा अस्पताल के गेट में सकुशल मिलने से पुलिस ने ली राहत की सांस. (satna hospital child theft) (satna child kidnapped district hospital) (mp child theft ncrb record) (mp me aspatal se bachha chori) (mp crime news) (satna crime news)

Bhopal Lokayukat Action: विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी पर लोकायुक्त का छापा, 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने आज कार्रवाई करते हुए विद्युत यांत्रिकी विभाग के स्थापना प्रभारी को 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुी है. Bhopal Lokayukat Action

Shivpuri Crocodile Rescue: सुबह-सुबह सड़क पर घूमने निकला मगरमच्छ, युवाओं ने किया रेस्क्यू, देखें Video

शिवपुरी में सुबह-सुबह शहर की सड़कों पर घूमने निकले मगरमच्छ के ऊपर युवाओं ने कपड़ा और पॉलीथीन डालकर उसकी आंखों को ढ़क दिया. इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचित कर साथ में रेस्क्यू किया. (shivpuri crocodile walking on road) (madhya pradesh crocodile rescue operation) (crocodile rescue video)

Jabalpur Ordnance Factory मैंगो बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली टंगस्टन रॉड चोरी, आरोपी को जेल भेजा

जबलपुर की खमरिया स्थित ऑर्डिनेंस फैक्टरी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. मैंगो बम बनाने में उपयोगी टंगस्टन रॉड को फैक्टरी के कर्मचारी चोरी करवा रहे थे. आरोपी को जेल भेज दिया गया है. इस वारदात में दो और कर्मचारी शामिल हैं. पूरे मामले की प्रबंधन गहनता से जांच कर रहा है. Jabalpur Ordnance Factory, Tungsten rod stolen, Tungsten rod in mango bomb, Accused sent jail

EWS Reservation सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार का जवाब - हम 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते

सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस का फायदा सभी वर्गों को दिए जाने को लेकर लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि किसी भी हालत में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं की जा सकती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. EWS Reservation, Hearing Supreme Court, State government answer, More than 50 percent impossible, Petitioner Jaya Thakur upset

Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में दिग्विजय की एंट्री! भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली हुए रवाना

क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद इस बार किसी गैर गांधी के जिम्मे जाएगा? क्या अशोक गहलोत ही होंगे गांधी परिवार की राईट च्वाइस? कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर लगाए जा रहे इन कयासों की बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अचानक भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं. क्या दिग्विजय का दिल्ली दौरा केवल सोनिया गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है? क्या दिग्विजय भी हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद की मजबूत दावेदारी? Congress President Election, Congress Leader Digvijay Singh, Digvijay Singh Congress President

Snake in Bag: स्कूल बैग में छिपकर बैठी थी नागिन, शिक्षकों ने ऐसे किया रेस्कयू, देखें Video

शिवपुरी। जिले की सीमा से लगे बड़ौनी के स्कूल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा जब स्कूल पहुंची और किताब निकालने के लिए बैग को खोली तो फन फैलाकर नागिन निकल पड़ी. नागिन को देख स्कूल में हडकंप मच गया. बड़ी बात यह है कि, छात्रा घर से कंधे पर स्कूल बैग टांगकर पहुंची थी. जब स्कूल में छात्रा ने बैग खोला तब पता चला की बैग में नागिन बैठी हुई है. हालांकि शिक्षकों ने एकांत जगह पर नागिन को छोड़ दिया. गनीमत रही कि कोई घटना घटित नहीं हुई.

MP Shivpuri Heavy Rain अटल सागर बांध मड़ीखेड़ा डैम के कैचमेंट एरिया में बढ़ा पानी, 6 गेट खोले

शिवपुरी जिले में पिछले तीन दिन से हो रही बारिश के कारण एक बार फिर नदी व नाले उफनने लगे हैं. सिंध नदी पर बने अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम के कैचमेंट एरिया में पानी बढ़ने के बाद डैम के 6 गेट को खोल दिए गए. बुधवार रातभर चली बारिश के कारण मड़ीखेड़ा डैम प्रबंधन ने छोड़े जा रहे जल की मात्रा में इजाफा किया है. लगभग 2000 से 2500 क्यूमेक्स जल गुरुवार सुबह साढ़े 8 बजे तक छोड़ा. इसके चलते मोहिनी बांध से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा बढ़ाकर 2500 क्युमेक्स से 3000 क्युमेक्स तक छोड़ने की संभावना है. Madikheda Dam Gates Open, Shivpuri Heavy Rain, Water increased catchment area, ​​Atal Sagar Dam Madikheda

MP School Education जिला और संभाग की रैकिंग जारी, छतरपुर जिला प्रथम, बालाघाट को दूसरा स्थान

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिये स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसिलंग की जायेगी. स्कूल शिक्षा विभाग के 7 हजार 429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11 हजार 98, इस प्रकार कुल 18 हजार 527 पदों पर एक साथ भर्ती की जायेगी. इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों व संभागों की रैकिंग जारी की है. MP School Education Department, Ranking district and division, Chhatarpur district first, Balaghat second place

Bhind Muktidham: श्मशान स्थल बदहाल! भिंड में तिरपाल लगाकर करना पड़ रहा अंतिम संस्कार

भिंड जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली 2 दिन के अंदर दो तस्वीरें सामने आईं हैं, यहां मुक्तिधाम ना होने के कारण बारिश के दौरान एक जगह तिरपाल लगाकर तो दूसरी जगह पाइप और टीन सेड लगाकर अंतिम संस्कार किया गया. भिंड के मानपुरा गांव में अंत्येष्टि की आग ना बुझे, इसलिए गांव के लोगों ने तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया. मामला बुधवार का है, जहां गांव के मुक्तिधाम में टीन शेड ना होने पर लोगों को बारिश के दौरान इसी तरह अंतिम संस्कार करने पर विवश होना पड़ता है.(Bhind panchayat scam) (Bhind Muktidham Scam).