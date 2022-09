भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिलों की शैक्षिक रैंकिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 में पहली कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए जिलों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. रिपोर्ट कार्ड के अनुसार छतरपुर जिले को पहला, बालाघाट को दूसरा और छिंदवाड़ा को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है.

सागर संभाग पहले स्थान पर : इसी तरह संभाग अनुसार ग्रेडिंग में सागर संभाग को पहला, जबलपुर संभाग को दूसरा और नर्मदापुरम को तीसरा स्थान मिला है. पिछली रैंकिंग की तुलना में निवाड़ी जिले ने 31 पायदान की छलांग लगाते हुए 10वां स्थान प्राप्त किया है. गुना ने पिछली रैंकिंग 51 में सुधार करते हुए इस बार 22वीं रैंक प्राप्त की है. रिपोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर अनेक कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं.

कई पैमानों पर मिलती है रैकिंग : बच्चों की पढ़ाई के साथ अन्य सुविधाओं पर रैंकिंग मिलती है. रिपोर्ट में मुख्यतः बच्चों के नामांकन एवं ठहराव, गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक उपलब्धियां, शिक्षकों का शैक्षणिक उन्नयन, समानता, अधोसंरचना एवं भौतिक सुविधाएं और सुशासन प्रक्रियाएं आदि को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है. रैकिंग में कुल 32 सूचकांक सम्मिलित हैं. प्रत्‍येक तिमाही की प्राथमिकता के अनुसार सम सामायिक रूप से परिवर्तन किए जाते रहेंगे. MP School Education Department, Ranking district and division, Chhatarpur district first, Balaghat second place