PM Modi 72nd birthday: स्व सहायता समूह की महिलाओं से मोदी ने किया संवाद, बोले- देश की सभी माताएं-बहनें मेरी प्रेरणा

PM Modi 72nd birthday:श्योपुर में पीएम मोदी ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की सभी माताएं-बहनें मेरी प्रेरणा हैं, भारत में आज नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है. इसी के साथ पीएम का उद्देश्य है कि हर घर से एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ा जाए.

Rewa: युवक की मौत पर बवाल, हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने किया चक्का जाम, प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी के जवाब में लाठीचार्ज

रीवा में तालाब किनारे एक युवक को शव बरामद हुआ है. मृतक दो दिन से लापता था, परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज परिजनों ने मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी का जवाब लाठीचार्ज से दिया. मृतक के परिजनों का कहना है कि मछली पकड़ने के विवाद को लेकर कुछ लोग उसे जानसे मारने की धमकी दे रहे थे. उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है.

Gwalior Crime News ग्वालियर में मॉब लिंचिंग, शराब दुकान के बाहर व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम

ग्वालियर। हजीरा थाना क्षेत्र में अंग्रेजी और देसी शराब दुकान के बाहर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है. हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने मुरैना रोड पर लाश रखकर चक्का जाम कर दिया. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. मृतक श्याम शिवहरे के परिजनों का कहना है कि ''शराब दुकान के सेल्समैन सतीश राजपूत, नरोत्तम पटेल और किशन राठौर ने श्याम को इतना पीटा की उसकी मौके पर ही मौत हो गई''.

PM नरेंद्र मोदी ने MP के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को विशेष बाड़े में छोड़ा

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आठ चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के एनक्लोजर में छोड़ा. इसी के साथ भारत में चीतों की वापसी हो गई. देश की जमीन पर अब चीते आबाद होंगे. पीएम मोदी ने लीवर दबाकर कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा और उनकी फोटोग्राफी करते नजर आए.

PM Modi MP Visit: नई ऊर्जा के साथ चीतों का पुनर्वास, मोदी बोले- अब श्योपुर का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से होगा बहाल

श्योपुर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के एनक्लोजर में छोड़ा, इसी के साथ भारत में चीतों की वापसी हो गई. कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि, " "मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधारकर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है. आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है. दशकों पहले जैव-विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है.

MP Mandsaur Bank Fraud मंदसौर में कोहिनूर बैंक फर्जीवाड़े में BJP नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी गिरफ्तार

मंदसौर में पुलिस ने शनिवार को नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता राम कोटवानी को गिरफ्तार कर लिया है. कोटवानी पर कोहिनूर निधि लिमिटेड नामक निजी बैंकिंग संस्था के जरिए 200 से ज्यादा निवेशकों की लगभग सवा करोड़ की रकम हड़पने का आरोप है. पिछले 3 सालों से शहर के सम्राट मार्केट में चल रही इस संस्था की निवेशकों ने तय सीमा में रकम नहीं लौटाई जाने की शिकायत पुलिस से की थी. पुलिस ने महीने भर पहले संस्था के दो डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया था. नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राम कोटवानी और संस्था के कर्ताधर्ता पुलिस से बचते फिर रहे थे. MP Mandsaur Bank fraud, Kohinoor Bank Fraud, Former chairman of municipality, Ram Kotwani arrested

Kuno National Park ऐतिहासिक घड़ी का गवाह बना देश, PM मोदी ने चीतों को पिंजरे से रिहा कर कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा, देखें वीडियो

श्योपुर। पीएम नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश के श्योपुर पहुंचे. उन्होंने नीमिबिया से आए चीतों को रिइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत कूनो नेश्नल पार्क के एनक्लोजर में छोड़ा. यहां प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्मनुमा मंच बनाया गया था. इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे. PM मोदी ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला. बॉक्स खुलते ही चीते कूनो पार्क में दाखिल हो गए. इस दौरान पीएम ने उनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद कर लीं.

Indore Road Accident इंदौर के एक ही परिवार के चार लोगों की राजस्थान के उदयपुर में भीषण सड़क हादसे में मौत, सात घायल

इंदौर के एक ही परिवार के चार लोगों की राजस्थान के उदयपुर में भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. ये हादसा शनिवार सुबह हुआ. ये सभी लोग उदयपुर से इंदौर आ रहे थे. उदयपुर से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर हादसा हो गया. इस हादसे में कार में सवार सात अन्य लोग घायल हो गए. Road accident in Udaipur, Four people death accident, Same family of Indore, Horrific road accident in Udaipur, , Indore seven injured, 4 people died Indore

PM मोदी, सिंधिया के साथ नामीबियाई चीतों को लेकर 2 हेलीकॉप्टर कुनो नेशनल पार्क उतरे, जानें वो सब जो जरुरी है

देश का 70 साल का इंतजार आज खत्म हो गया. वो घड़ी आ गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर अफ्रीकी देश से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने वाले हैं. पीएम मोदी कूनो पहुंच चुके हैं. पूरे क्षेत्र में उमंग का वातारवरण है. नामीबिया से विशेष जेट से लाए गए चीतों का ग्वालियर एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी का ग्वालियर हवाई अड्डे पर मुख्ममंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वागत किया. इसके बाद पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो गए. MP Cheetah Project, kuno National Park, pm modi birthday 17 September, scindia bring cheetahs kuno, cheetah reintroduction India Scindia, PM Modi also reached kuno, modi scindia reached kuno with Cheetah

MP NEWS LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा अपने जन्मदिन पर मै अपनी मां का आशिर्वाद नहीं ले सका

श्योपुर। आज के दिन आम तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं मेरी मां के पास जाऊं, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लूं. लेकिन आज मैं मां के पास नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की,अन्य समाज की, गांव-गांव में मेहनत करने वाली लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं - PM मोदी