Gwalior Crime News ग्वालियर में मॉब लिंचिंग, शराब दुकान के बाहर व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम Published on: 2 hours ago

ग्वालियर। हजीरा थाना क्षेत्र में अंग्रेजी और देसी शराब दुकान के बाहर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है. हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने मुरैना रोड पर लाश रखकर चक्का जाम कर दिया. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. मृतक श्याम शिवहरे के परिजनों का कहना है कि ''शराब दुकान के सेल्समैन सतीश राजपूत, नरोत्तम पटेल और किशन राठौर ने श्याम को इतना पीटा की उसकी मौके पर ही मौत हो गई''. घटना शराब अहाते के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में चार पांच लोग श्याम को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. काफी देर तक चले चक्का जाम के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को आश्वस्त किया है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण करने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.(Gwalior Crime News) (Mob lynching in Gwalior) (Man lynched outside liquor shop Gwalior) (Family Members Road Jam With Dead Body) (lynched captured in CCTV)