इंदौर। शहर के जिंसी में रहने वाले एक परिवार के 11 लोग उदयपुर गए हुए थे. जब ये सभी लोग उदयपुर से वापस इंदौर के लिए निकले तो रास्ते में उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया. इसमें 4 लोग की मौत हो गई. अन्य लोग घायल हो गए हैं. घायलों का नका इलाज उदयपुर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है. इंदौर में रहने वाले परिजन उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं.

उदयपुर में भीषण सड़क हादसे में इंदौर के चार लोगों की मौत

कार से इंदौर आ रहे थे 11 लोग : बता दे इंदौर के मल्हारगज थाना क्षेत्र के जिंसी में रहने वाले परिवार के कुछ सदस्य उदयपुर किसी काम से गए हुए थे. शनिवार सुबह वह उदयपुर से वापस इंदौर के लिए आ रहे थे. उदयपुर से कुछ ही दूरी पर जब वह पहुंचे तो कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया. बता दें कार में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में सोहेल मुबारिक हुसैन, साहिब जाकिर हुसैन, राजा जाकिर हुसैन, शकीला बी की मौत हो गई.

घायलों का इलाज जारी : वहीं घटना में सात लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उदयपुर के ही सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. वहीं जैसे ही पूरे मामले की सूचना इंदौर के जिंसी में रहने वाले परिजनों को लगी तो कुछ सदस्य उदयपुर के लिए निकल गए हैं. परिजन अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं. जैसे हादसे की सूचना लोगों को लग रही है वे पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं.