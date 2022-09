Bhopal एनसीसी कैडेट की गुंडागर्दी, बस का किराया मांगने पर कंडक्टर पर बरसाए लात घूसे

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनसीसी कैडेट जवान की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली. BCLL बस का किराया मांगने पर जवान ने कंडक्टर के साथ मारपीट कर दी. इस घटना का सीसीटीवी फूटेज सामने आया है. Bhopal NCC Cadet Hooliganism, NCC cadet beat up Conductor

Vidisha Hill Of Udayagiri: अद्भुत है इन गुफाओं की कहानी, यहां विराजमान है देश की इकलौती प्राचीन गणेश प्रतिमा

विदिशा में उदयगिरी की पहाड़ी प्रकृति, शिल्प, संस्कृति और इतिहास का खूबसूरत मिश्रण है, 10 वीं शताब्दी में जब विदिशा परमार राजाओं के हाथ में आया तो राजा उदयादित्य के नाम से इसे उदयगिरी कहा जाने लगा. अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन इस पहाड़ी की खासियत है कि, इसमें चौथी शताब्दी की चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की कई प्रतिमाओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया. यहां 20 गुफाएं हैं, इनमें से गुफा नंबर 5 नरवराह की विशाल और भव्य प्रतिमा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावी और आकर्षक हैं. पहाड़ी के पास ही बहती बैस नदी और पहाड़ी से चौतरफा हरियाली देखना मन को सुकून देने वाला है.

Sagar Smart City: लाखा बंजारा झील में बन रहा ऐलीवेटेड कॉरीडोर, पानी के बीच ऐसा दिख रहा नजारा, देखें Video

नए शहर और पुराने शहर को जोड़ने वाले लाखा बंजारा झील में बन रहे ऐलीवेटेड कॉरीडोर ने एक तरह से आकार ले लिया है. झील के बीचों बीच बन रहे इस कॉरीडोर से शहर को अव्यवस्थित ट्रैफिक से निजात मिलेगी. पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने के लिए एक नया मार्ग मिलेगा, हालांकि सागर शहर के लोगों को करीब 6 महीने इंतजार करना होगा तब वह तीनों के बीच बने एलिवेटेड कॉरिडोर पर सफर का आनंद ले सकेंगे. (Sagar Elevated Corridor) (Sagar Smart City) (Sagar Lakha Banjara Lake) (Sagar Corridor ready by March 2023)

Chhindwara Heavy Rain जरा सी लापरवाही से जान जा सकती है! बाइक के चक्कर में शख्स के साथ हुआ हादसा, देखें वीडियो

छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. ऐसे में राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं. ग्रामीण इलाके के कई रास्ते बंद हो गए हैं. लगातार प्रशासनिक चेतावनी के बाद भी लोग लापरवाही करते नजर आते हैं. देवी बड़ौसा के पास नाला पार करते समय एक बाइक सवार बहने लगा. बाइक के साथ सवार को बहते देख लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरु की, काफी मशक्कत के बाद किसी तरह ग्रामीणों ने शख्स को सुरक्षित नाले से बाहर निकाला. देखें वीडियो.

Panna News: हैवान बनी महिला पुलिसकर्मी, जानिये क्यों 12 वर्षीय बालिका को कमरे में बंद कर डंडों से पीटा

पन्ना। देशभक्ति और जन सेवा का नारा देने वाली पुलिस से लोग सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, पर कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जिससे पूरे विभाग को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है. ऐसा ही मामला पन्ना कोतवाली अंतर्गत सामने आया है जहां मंगलसूत्र चोरी के आरोप में महिला पुलिसकर्मी ने 12 साल की बालिका को स्कूल के कमरे में बंद पटक-पटक कर और डंडों से पीटा. इसके बाद किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी देकर छोड़ दिया.

बच्चों की फीस के पैसे खा मौज करने वाले बिशप पर चला द चर्च ऑफ नार्थ इंडिया का चाबुक, लिया ये एक्शन

द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के बिशप पीसी सिंह पर EOW ने बड़ा एक्शन लिया है, दरअसल द चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सिनड ने बिशप को "लीव ऑफ अबसेंसे" में भेजा है. इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कमिटी का भी गठन किया गया है, जो जल्द ही जनरल मीटिंग में रिपोर्ट पेश करेगी. EOW Action on Bishop

MP Assembly Monsoon Session पोषण आहार को लेकर हंगामा, तख्तियां लेकर जाने पर कांग्रेस विधायकों को रोका, पुलिस से धक्का-मुक्की

मध्यप्रदेश विधानसभा में पोषण आहार मामले को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों द्वारा पोषण आहार को लेकर तख्तियां लेकर सदन के अंदर घुसने पर सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस विधायक के बीच धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान एक आदिवासी विधायक का पाजामा फट गया. इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सदन में कड़ी आपत्ति जताई. वहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ द्वारा सदन को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस बयान से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है.Hungama on food scam, Congress MLAs aggressive, MLA carrying placards, scuffle with police, Congress strong objection MLA accused of twisting hand

MP Assembly Monsoon Session: एमपी विधानसभा में भारी हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

भोपाल। कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में सीधे मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर जताई आपत्ति. कांग्रेस ने कहा मुख्यमंत्री के वक्तव्य के पहले कांग्रेस की बात भी सदन में आनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सबसे पहले विपक्ष की बात सदन में आनी चाहिए सरकार आखिर इतनी भयभीत क्यों है.

Ujjain Heavy Rain: बारिश के चलते फिर बढ़ा शिप्रा का जलस्तर, घाट पर बने मंदिर जलमग्न, देखें Video

उज्जैन। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसी के चलते उज्जैन में 24 घण्टे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है, यहां अत्यधिक बारिश होने की संभावना बनी हुई है. शिप्रा नदी का छोटा पुल डूब गया है, नदी के घाट पर बने मंदिर भी जलस्तर बढ़ने से डूब गए हैं. उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं.

PM Modi को गोविंद सिंह की सियासी शुभकामनाएं, चिट्ठी में डिमांड, Birthday पर करें एमपी को कुपोषण मुक्त की घोषणा

मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है. इस चिट्ठी में नेता प्रतिपक्ष ने 'कथित' पोषण आहार घोटाले के बारे में भी जिक्र किया है. इस चिट्ठी का अब प्रदेश में सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. (pm modi birthday) (MP Leader of Opposition Govind Singh) (MP Govind Singh Wishing PM Modi happy birthday)

MP BJP वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने जेपी नड्डा को लिखा- जैसे कोई पागल हाथी अपनी सेना को कुचलता है, वैसा ही भोपाल में हो रहा

BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने भोपाल के बीजेपी मुख्यालय को तोड़ने का तीखा विरोध किया है. उन्होंने इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा JP Nadda को एक पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. दरअसल, बीजेपी भोपाल में नए मुख्यालय के लिए पुराने कार्यालय को तोड़ने की तैयारी कर रही है. इस बारे में बाकायदा जेपी नड्डा ने स्वीकृति दी है. BJP leader Raghunandan Sharma, Raghunandan Sharma angry, Raghunandan Sharma letter Nadda, Demolition bjp headquarters bhopal