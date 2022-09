भोपाल। राजधानी भोपाल की BCCL बस सर्विस में आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं. ताजा मामला अवधपुरी रूट पर दिखा. BCLL बस के कंडक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. कंडक्टर द्वारा बस का किराया मांगने पर एनसीसी कैडेट जवान आग बबूला हो गया. जिसके बाद उसने बस में ही कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद एनसीसी कैडेट जवान चलती बस से कूदकर भाग गया. वहीं पिटाई में कंडक्टर घायल हुआ है.

एनसीसी कैडेट ने कंडक्टर को पीटा

कराया मांगने पर भड़का जवान: घटना कल मंगलवार शाम अवधपुरी में घटित हुई. एनसीसी कैडेट ने BCCL बस के कंडक्टर की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने उससे किराए के पैसे मांग लिए थे. इस बात पर एनसीसी का कैडर इतना भड़क गया कि गाली गलौज करते हुए उसने कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी. जिससे कंडक्टर के हाथ में चोट आई है. प्राथमिक इलाज के बाद कंडक्टर को छुट्टी दे दी गई है. अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बीसीसीएल इस पूरे मामले में संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कह रहा है.

