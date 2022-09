भोपाल। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक पोषण आहार गड़बड़ी मामले को लेकर तख्तियां लेकर सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने कांग्रेसी विधायकों को तख्तियां ले जाने से रोक दिया. इसको लेकर सुरक्षाकर्मियों और विधायकों के बीच हल्की धक्का-मुक्की हुई. कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा अभद्रता की गई. एक आदिवासी विधायक का हाथ मरोड़ा गया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के साथ सुरक्षाकर्मी इस तरह की अभद्रता करें, यह ठीक नहीं है.

मध्यप्रदेश विधानसभा में पोषण आहार को लेकर सदन में हंगामा

कांग्रेस विधायक का हाथ मरोड़ने का आरोप : कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने आदिवासी कांग्रेस विधायक पांची लाल मेढा का हाथ मोड़कर उन्हें धक्का दिया. यह विधायकों की गरिमाऔर सदन से जुड़ा मामला है. यदि सदन में ही विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो क्या संदेश जाएगा. कांग्रेस ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तख्ती लाने की इजाजत नहीं थी. हंगामा बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधायकों के साथ किसी तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस विधायक सदन के अंदर तख्तियां लेकर घुसने की कोशिश कर रहे थे. जिसे सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोका गया.

MP Assembly Monsoon Session सदन में हंगामे के बाद झूमाझटकी, नेता प्रतिपक्ष का आरोप- बीजेपी विधायकों ने पकड़ी कॉलर

विधाससभा अध्यक्ष मामले की जांच कराएंगे : नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मर्यादाओं की बात करती है, जबकि कांग्रेस के नेता ही सदन के बाहर मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं. उन्होंने जिस तरह का बयान दिया. वह बेहद आपत्तिजनक है. विधानसभा अध्यक्ष पूरे मामले की जांच कराएंगे. वहीं, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में इस मुद्दे को लेकर जमकर तीखी नोकझोंक हुई. हंगामा बढ़ते देख सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट और फिर 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विपक्ष मामले को लेकर शिकायत दे, इस मामले की जांच कराई जाएगी. Hungama on food scam, Congress MLAs aggressive, MLA carrying placards, scuffle with police, Congress strong objection

MLA accused of twisting hand