भोपाल। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,966 नए केस सामने आए हैं. जिसके बाद एमपी में एक्टिव केस 72 हजार से अधिक हो गए हैं. वहीं इंदौर के बाद शिवपुरी में भी ओमीक्रोन के नए स्ट्रेन BA.2 के मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है. इधर प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री ने बढ़ते संक्रमण के कारण 31 जनवरी के तुरंत बाद भी स्कूल खुलने की संभावना को नकारा है.

24 घंटे में 9,966 नए केस (MP corona Cases)

गणतंत्र दिवस के दिन प्रदेश में कोरोना के 9966 नए मरीज (MP Corona Update) मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 72,224 हो गए है. वहीं बीते 24 घंटे में 8 की मौत दर्ज की गई है. वर्तमान में संक्रमण दर 12.3% और रिकवरी रेट 90.81% है. स्वास्थ्य विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, भोपाल में 2095, इंदौर में 1992, जबलपुर में 970, खरगोन में 293, विदिशा में 269, रीवा में 238 और धार में 211 बाकी मरीज अन्य जिलों से मिले हैं.

ग्वालियर में 396 नए केस, 1 की मौत (Gwalior Corona Update)

बुधवार की रात को ग्वालियर से 396 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक शख्स की संक्रमण से मौत हो गई. जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3335 हो गई है. वहीं बीते 24 घंटे में 682 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है. प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं दिख रही. प्रदेश में 23 जनवरी की तुलना में 24 जनवरी को कोरोना के 1100 से केस कम आए थे, लेकिन 25 जनवरी को आंकड़े फिर बढ़ गए. वहीं, सभी 52 जिलों में पॉजिटिव केस मिले हैं.

शिवपुरी में ओमीक्रोन के नए स्ट्रेन BA.2 की एंट्री

बढ़ते संक्रमण ने जहां पहले ही सरकार की चिंता बढ़ा रखी है. वहीं ओमीक्रोन वेरिएंट के नए स्ट्रेन BA.2 की अब इंदौर के बाद शिवपुरी में भी एंट्री हो गई है. शिवपुरी में 5 संक्रमितों में BA.2 स्ट्रेन मिला है. इससे पहले इंदौर में 21 मरीजों में ये स्ट्रेन मिला था, जिनमें एक माह के बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हैं. वहीं प्रदेश में कोरोना के कारण पिछले 8 दिन से लगातार मौतें हो रही हैं. संक्रमण की तीसरी लहर में 22 जनवरी को सबसे ज्यादा 8 संक्रमितों की मौत हुई थी, फिर 25 जनवरी को इतने ही संक्रमितों ने दम तोड़ा.

फिलहाल एमपी में नहीं खुलेंगे स्कूल (Schools will not open in MP at present)

प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने बैतूल में कहा कि मुझे नहीं लगता है कि 31 जनवरी या इसके ठीक बाद स्कूल खुल सकेंगे. उन्होंने कहा कि स्कूलों का संचालन कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि कोरोना का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं. वहीं यदि कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हुआ तो स्कूल फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को लेकर लगातार प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग कर रही है. इसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा.