भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं. बीते 24 घंटे में 6 हजार से ज्यादा नए मरीज(New corona cases in MP) मिले हैं. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं उज्जैन को लेकर केंद्र सरकार ने सतर्क किया है. उज्जैन में संक्रमण का ट्रेंड बदल रहा है. तीसरी लहर के 20 दिनों में ही रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है. उज्जैन में हर 100 में से 40 केस पॉजिटिव मिल रहे हैं.

एमपी में 30109 एक्टिव केस

स्वास्थ्य विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, एमपी में बीते 24 घंटे में 6380 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं इतने ही समय में 1792 मरीजों ने संक्रमण को मात दी और डिस्चार्ज हुए हैं. जिसके बाद राज्य में एक्टिव केस की संख्या 30109 हो गई है. वहीं इंदौर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है, सबसे ज्यादा 1852 केस इंदौर से मिले हैं, इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज दूसरी लहर में 25 अप्रैल 2020 को 1841 मिले थे. जबकि राजधानी भोपाल में संक्रमण के 1175 नए मामले सामने आए हैं. प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 7.71% पहुंच गई है.

प्रदेश में 3 और मौतें

कोरोना की थर्ड वेव में ग्वालियर में एक और मौत हुई है,इंदौर और जबलपुर में भी एक-एक मौत रिपोर्ट हुई है. विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंजबासौदा के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण से मौत की खबर है. मेडिकल कॉलेज से उनका शव एंबुलेंस की मदद से गंजबासौदा भेजा गया. प्रदेश के 4 जिलों में संक्रमण दर 5-10% के बीच है, वहीं 41 जिलों में संक्रमण दर 5% से कम है.

उज्जैन में रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन! (community transmission in Ujjain)

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने के 20 दिनों में ही रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है. इस बात की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी की मौजूदा साप्ताहिक रिपोर्ट में हुई है, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन उज्जैन में शुरू हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, उज्जैन में हर 100 टेस्ट सैंपल में से 40 केस पॉजिटिव मिल रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि एमपी में मध्यप्रदेश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है, लेकिन यह रीजन के दायरे में रह सकता है. सरल शब्दों में कहे तो किसी इलाके में कई परिवार या 100 में 40 सैंपल पॉजिटिव आए, तो मान लीजिए कि रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है. अगर रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, तो पूरे इलाके को आइसोलेट कर रैंडम सैंपल टेस्ट करना होगा.

एमपी में वैक्सीनेशन के एक साल (one year of vaccination in mp)

प्रदेश में रविवार को कोरोना वैक्सीनेशन का एक साल पूरा हो गया. मुख्यमंत्री जेपी हॉस्पिटल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में तीसरी लहर आ चुकी है, केस और तेजी से बढ़ेंगे. हम मास्क लगाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें. हमें सजग रहने की जरूरत है (MP Fights Corona). साथ ही सीएम शिवराज ने उम्मीद जताई है कि तीसरी लहर में लोगों को ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीकाकरण से ओमीक्रोन की आक्रामकता नहीं रह जाएगी. इसका प्रभाव गले तक ही सीमित रहता है.