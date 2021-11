भोपाल। Bhopal latest News: मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही कोरोना संबंधी प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है. इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं. वहीं शनिवार को 12 नये केस सामने आएं थे, वहीं राजधानी भोपाल में 7 नये मरीज मिले थे (New cases of corona in MP). इधर Corona New Variant के सामने आने के बाद दुनिया में हाहाकार है, कई जगह पाबंदियां फिर से शुरू हो गई है. ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

एमपी में 23 नए केस (New cases of corona in MP)

मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 23 नए मरीज मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 12 इंदौर से, राजधानी भोपाल से 7, रायलेन से 3 और जबलपुर में 1 नया केस मिला है. प्रदेश में पॉजिविटी रेट 0.03 प्रतिशत है. वहीं 14 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए. एमपी में अबतक 10 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत (corona death in MP) हो चुकी है. वहीं शनिवार को 6312 सैंपल टेस्ट किए गए थे, इनमें से 6297 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई. स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को MRTB हॉस्पिटल में एडमिट करना शुरू कर दिया है. शनिवार को जो 12 पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से 10 को MRTB हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है.

इंदौर में ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमैटिक (asymptomatic patients in Indore )

इंदौर में कोरोना के आंकड़ें हमेशा डराते हैं. वहीं शहर में एकबार फिर कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. 24 घंटे में 10 नए मरीज मिले हैं. जबकि एक दिन पहले ही 12 मरीज मिले थे. बड़ी बात ये है कि अब तक जो मरीज मिले हैं, उनमें ज्यादातर एसिम्प्टोमैटिक ((asymptomatic corona patients) हैं. वहीं रविवार को मेडिकल टीम नए मिले मरीजों के घर जाकर उनकी कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाएगी. साथ ही परिवार और नजदीकियों के सैम्पल लिए जाएंगे.

इंदौर में 8 दिन में 55 नए केस, 1 की मौत

इंदौर शहर को लेकर 20 नवंबर से 27 नवंबर तक के आंकड़ों को अगर देखें तो 8 दिनों ही 55 मरीज मिल चुके हैं, जबकि एक शख्स की मौत भी हो चुकी है. 20 नवंबर को 6 पॉजिटिव केस मिले थे, 21 नवंबर को 4 नए केस साथ ही 1 मौत भी दर्ज हुई थी. जबकि 22 नवंबर को 3, 23 नवंबर को 13, 24 नवंबर को 5, 25 नवंबर को 2, 26 नवंबर को 12, 27 नवंबर को 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. शहर में फिलहाल 45 एक्टिव केस हैं.

दक्षिण अफ्रीका में हुई नए वैरिएंट (Corona New Variant) की पहचान

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ने फिर से चिंता बढ़ा दी है. इस सप्ताह पहली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई. यह स्ट्रेन बोत्सवाना सहित आसपास के देशों में फैल गया है. यहां पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग भी इससे संक्रमित हो गए हैं. बोत्सवाना में चार और दक्षिण अफ्रीका में 100 से अधिक मामलों को इस नए वायरस से जोड़कर देखा गया है. कोरोना के नए वेरिएंट का नाम बी.1.1.529 है जिसे 'बोत्सवाना वेरिएंट' भी कहा जा रहा है.