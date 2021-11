भोपाल। मध्यप्रदेश में गुरुवार को 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज (corona positive) मिले हैं. इस तरह संक्रमितों की संख्या 102 हो गई है. गुरुवार को कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत (death in mp) हो गई. मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,528 हो गया है. आज 15 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. अब तक प्रदेश में 7,82,458 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं.

14 नए संक्रमित मरीज मिले

एमपी में कोरोना (corona in mp) ने एक बार फिर संक्रमण के आंकड़े को 100 पार कर दिया है. गुरुवार को मिले 14 नए संक्रमित मरीजों में से 6 अकेले भोपाल (corona case in bhopal) से हैं. वहीं इंदौर (corona case in indore) से 5 मरीज मिले. इसके अलावा रायसेन में भी 3 नए संक्रमित मरीज पाए गए. रायसेन का पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है.

अब तक मध्य प्रदेश में 7,93,088 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. इनमें कुल 10,528 लोगों की मौत हो चुकी है. गुरुवार को प्रदेश में 59,038 लोगों का कोरोना चेक हुआ. वहीं अब तक 2,15,88,241 लोगों के सैम्पल लिये जा चुके हैं.