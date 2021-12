मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा शांत होने के बजाय उलझता ही जा रहा है, अब शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में (Shivraj government filed an urgent hearing petition in Supreme Court) तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की है, जबकि सदन में (Uproar in assembly over OBC reservation in Panchayat election 2022) आरक्षण पर पक्ष-विपक्ष में खूब तकरार हुई.

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के परिणाम पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक, कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक

राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव के परिणाम पर रोक लगाने के फैसले को (State Election Commission to stop results of Madhya Pradesh Panchayat elections) कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया है. नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सरकार से ओबीसी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

MP Recovery Bill-2021 पर विधानसभा में आज होगी चर्चा, पत्थरबाजों के घरों से निकाले जाएंगे पत्थर: HM

मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public Private Property and Recovery of Damage Bill-2021 will be discussed in assembly today) को बुधवार को गृह मंत्री ने विधानसभा में पटल पर रखा था, आज उस पर चर्चा होगी.

2021 की घटनाएं: पढ़िए एमपी की मर्दानी की कहानियां, जो जान बचाने के लिए मौत से टकरा गईं

अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए एक मां खुद भी मौत से टकरा गई और पांच साल के बेटे को मौत के मुंह (Mother fights with jackal to save son life) से सुरक्षित खींच लाई. अब मां-बेटा दोनों सुरक्षित हैं. घर के बाहर खेल रहे बेटे पर सियार ने हमला कर दिया था, तभी बेटे को बचाने के लिए मां सियार से भिड़ गई.

परशुराम बना किसान! बिजली विभाग के दफ्तर में घुस जेई पर फरसे से किया हमला

मुरैना जिले के कैलारस तहसील क्षेत्र में बीती शाम बिजली घर में घुसकर एक किसान ने जेई पर फरसे से हमला (Farmer attacked JE in electricity department office) कर दिया. घटना कैलारस थाना क्षेत्र की है. घायल जेई को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. किसान बढ़े हुए बिजली के बिल और ट्यूबवेल (electricity department cutting connection of tube well in morena) का बिजली कनेक्शन काटने से नाराज (farmer upset getting huge electricity bill) बताया जा रहा है.

Stunt के दीवाने: जान जोखिम में डालकर पहाड़ियों पर स्टंट कर रहे युवा, हो सकती है कार्रवाई

छिंदवाड़ा जिले के परासिया में बड़कुही की पहाड़ियों पर युवा जान जोखिम में डालकर कर बाइक स्टंट कर रहे है. (Stunts on Hills in Chhindwara) प्रतिबंध होने के बावजूद युवा अपनी जान को जोखिम में डाल रहे है. इतना ही नहीं ये लोग स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर रहे है.

एमपी में खपाया जा रहा यूपी का धान! 10 ट्रक धान जब्त, समर्थन मूल्य पर बेचने की थी तैयारी

अनाज माफिया एमपी के सीमावर्ती जिलों से सटे यूपी के हिस्से से आसानी से धान पार्सल कर रहे हैं और फर्जी किसानों के नाम पर समर्थन मूल्य पर यहां की सहकारी समितियों में बेच रहे हैं. प्रशासन ने 10 ट्रक धान जब्त (Administration seized 10 trucks of paddy in rewa) किया है, जिसे यूपी से लाया गया था और रीवा में समर्थन मूल्य पर बेचा जाना था.

1857 की क्रांति का गवाह है यह चर्च, सिंधिया राजवंश से मिला था अनोखा तोहफा, जानिए खासियत

ग्वालियर में 300 साल पहले बना क्राइस्ट चर्च इतिहास के लम्हों को अपने में समेटे है. (History of Christ Church of Gwalior) 1857 की क्रांति हो या देश की आजादी. सभी का साक्षी है यह चर्च. इस चर्च को सिंधिया राजवंश के राजा माधवराव प्रथम ने खास तोहफा भी दिया था. जिसका स्तेमाल हर साल क्रिसमस के दिन किया जाता है. हर साल देश-विदेश से पर्यटक इस चर्च को देखने आते है. जानिए इस चर्च की खासियत...

यात्री गण कृपया ध्यान दें! इंडियन रेलवे ने इन ट्रेनों को कर दिया है कैंसिल, यात्रा से पहले लिस्ट देख लें

फिरोजपुर मंडल पर चल रहे धरना-प्रदर्शन (protest in firozpur mandal) के कारण कई ट्रेनों के रूटों में बदलाव किया गया है. वहीं कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी करने का फैसला लिया गया है.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

'चाय पियो, कप खा जाओ': 2 युवाओं ने मिलकर शुरू किया नया स्टार्टअप, चाय पीने के बाद कप भी खा रहे लोग

आपने चाय तो बहुत पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना या देखा है कि चाय पीने के साथ ही लोग कप भी खा जाए. (Drink Tea And Eat Cup Concept) तो जनाब आज हम आपको एक ऐसी ही जगह लेकर जा रहे हैं. जहां लोग चाय तो पीते हैं और बड़े चाव के साथ कप भी खा जाते हैं. आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग चाय पीने के बाद कप भी खा जाते है. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में जानिए इस खाने वाले कप की खासियत...