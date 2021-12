.

परशुराम बना किसान! बिजली विभाग के दफ्तर में घुस जेई पर फरसे से किया हमला Published on: 9 minutes ago |

Updated on: 39 seconds ago

मुरैना जिले के कैलारस तहसील क्षेत्र में बीती शाम बिजली घर में घुसकर एक किसान ने जेई पर फरसे से हमला (Farmer attacked JE in electricity department office) कर दिया. घटना कैलारस थाना क्षेत्र की है. घायल जेई को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. किसान बढ़े हुए बिजली के बिल और ट्यूबवेल (electricity department cutting connection of tube well in morena) का बिजली कनेक्शन काटने से नाराज (farmer upset getting huge electricity bill) बताया जा रहा है. कैलारस पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जेई मुकेश जाटव कैलारस स्थित विद्युत विभाग के सब डिवीजन में पदस्थ हैं. बुधवार की शाम करीब 6 बजे आफिस का काम निपटा रहे थे, तभी रामजीत सिकरवार नाम का किसान हाथ में फरसा लिए अंदर दाखिल हुआ और कर्मचारियों को गालियां देना शुरू कर दिया. जेई किसान को समझाने के लिए बाहर निकले ही थे कि रामजीत ने फरसे से उनके सिर पर वार कर दिया, फरसा लगते ही जेई के सिर से खून की धारा बहने लगी. आरोपी पिछले तीन महीने से बिजली घर के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी.