Road to Glory : बड़े अधिकारियों ने बताया इंदौर कैसे बना नंबर 1 swachh survekshan 2021 में

देश के स्वच्छता सर्वेक्षण (swachh survekshan 2021) में इंदौर लगातार 5 बार से नंबर वन शहर (indore cleanest city for 5th time) बना हुआ है. इंदौर शहर की इस कामयाबी का राज (The Road to Glory) जानने के लिए ईटीवी भारत (ETV Bharat) की टीम ने वर्तमान और तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की.

सड़क हादसे में खत्म हो गया परिवार! पति-पत्नी-बेटी के बाद बेटे की भी मौत, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

सतना जिले के मैहर में जीतनगर के पास भीषण सड़क हादसा (Maihar Road Accident) हो गया, जिसमें पति-पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटे की इलाज के दौरान मौत (Family lost in road accident) हो गई, अगर सही समय पर इलाज मिलता तो मासूम की जान बच सकती थी, लेकिन सतना जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते परिवार के आखिरी सदस्य की भी जान चली गई क्योंकि ड्यूटी डॉक्टर के नदारद रहने के चलते तीन घंटे तक मासूम का इलाज शुरू नहीं हो सका था. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. सीएम ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है.

मंत्री के बिगड़े बोल! सवर्ण महिलाओं को भी काम के लिए घर से खींचकर निकालें तभी आएगी समानता

अनूपपुर में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह (Food Supplies Minister Bisahulal Singh) ने महिलाओं के अधिकार की बात करते हुए कहा कि बड़े-बड़े ठाकुर ठकार अपने घर की महिलाओं को समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने नहीं देते हैं, बड़े-बड़े लोग अपने घर की महिलाओं को कैद (Minister comment on upper caste women) करके रखते हैं. उन्होंने कहा कि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को भी घर से खींचकर निकालो.

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश! 1500 मेगावाट क्षमता की 3 सौर ऊर्जा परियोजना का भूमि पूजन आज, सीएम शुरू करेंगे जागरूकता अभियान

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते मध्यप्रदेश (self-reliant MP) में आज 5250 करोड़ की लागत वाली 1500 मेगावाट क्षमता की आगर, शाजापुर, नीमच सौर परियोजना की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भूमिपूजन (Bhoomi Pujan of 3 solar power project) करेंगे और (solar power awareness campaign) सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी करेंगे.

MP Staff Nurse Designation Name Changed: जानिए अब स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर को किस पदनाम से जाना जाएगा

मध्य प्रदेश की सरकार ने नर्सों की लंबित मांग को स्वीकार करते हुए नर्स का पद नाम परिवर्तित कर दिया है (MP Staff Nurse Designation Name Changed).अब स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदनाम से जाना जाएगा.

ग्वालियर में आज से RSS का Ghosh Shivir, 4 दिन के प्रांतीय शिविर में मोहन भागवत, सिंधिया, शिवराज,तोमर होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोष शिविर(rss ghosh shivir gwalior ) इस बार ग्वालियर में हो रहा है. कार्यक्रम में सर संघचालक मोहन भागवत सहित सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता मौजूद (rss mohan bhagwat shivraj scindia) रहेंगे.

Vegetable prices today in MP 2021: ठंड में फीका पड़ रहा है जायका, 120 रुपये में बिक रही है मटर, टमाटर भी लाल कर रहा है आंखें

मध्य प्रदेश में मटर 120 रुपये प्रति किलो (Pea prices hiked) तक में बिक रही है, जबकि टमाटर 80 रुपये प्रति किलो. जानिए अपने शहर में आज क्या हैं सब्जियों के दाम (Vegetable prices today in MP 2021).

64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, भोपाल में जुटे देश भर से 4000 खिलाड़ी

भोपाल (bhopal sports News) में आज से खिलाड़ियों का जमावड़ा लग गया है. राजधानी भोपाल में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप (64th National Shooting Championship) की शुरूआत हो गई है. प्रदेश में खेल प्रतिभाओं के सर्च के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा.

Petrol Diesel rate in Madhya Pradesh today 2021: आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल के रेट में नहीं है बदलाव, भोपाल

आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (Petrol Diesel rate in Madhya Pradesh today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.