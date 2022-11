भोपालः भारत देश का दिल कहे जाने वाले मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को प्रवेश करने जा रही है. कांग्रेस इस यात्रा के जरिये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरा माहौल बनाने की तैयारी कर रही है. वह इस यात्रा के जरिये आम जन वोटरों तक अपनी पहुंच और पकड़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने करीब 40 मिनट तक राहुल की यात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की है. (MP Rahul gandhi yatra) (bhopal kamalnath meet shivraj) (meeting lasted forty minutes) (rahul will travel 400 kms 13 days in mp)

मुख्यमंत्री ने कमलनाथ और गोविंद सिंह को आश्वस्त कियाः शनिवार की सुबह पीसीसी चीफ कमलनाथ और उन्हीं की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने करीब चालीस मिनट तक शिवराज सिंह के साथ बैठक पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रशासनिक से लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से विमर्श किया. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त करके भेजा. बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि सुरक्षा, बिजली, सफाई समेत प्रशासनिक व्यवस्था के लिए निर्देश देंगे. इसके अलावा जो भी संभव व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की ओर से होंगी वह भी की जाएंगी.

एमपी में 13 दिन में 400 किमी. यात्रा करेंगे राहुलः मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस या यूं कहें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप फाइनल हो गया है. यात्रा का इंट्री प्वाइंट 20 नवंबर को बुरहानपुर होगा. राहुल गांधी मध्यप्रदेश में 13 दिन तक रहेंगे. इस दौरान वह विभिन्न जिलों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे. कांग्रेस आदिवासी वोटरों से प्रभावित 47 सीटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है. राहुल की यात्रा के जरिए वह उनपर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में करीब 400 किमी. का सफर तय करेगी. इस दौरान वह कुल 6 जिलों और 25 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे. राहुल की यात्रा 3 दिसंबर को आगर जिले से राजस्थान के लिए प्रस्थान करेगी.