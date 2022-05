भोपाल। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया. इस दौरान भोपाल के बिट्टन मार्केट स्थित उनकी प्रतिमा पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की. इसके कुछ देर बाद अरुण यादव सहित अन्य नेताओं ने भी राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि मैं राजीव गांधी को नमन करता हूं. राजीव गांधी ने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया था. उन्होंने 21वीं सदी के भारत की नींव रखी थी.आज के समय में जो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, उसकी आधारशिला राजीव गांधी ने ही कंप्यूटर क्रांति और दूरसंचार के माध्यम से रखी थी.

बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप : वहीं, कमलनाथ ने नीमच की घटना को लेकर भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया. कमलनाथ ने कहा कि पहले सिवनी में आदिवासियों को पीट-पीटकर मार दिया गया. फिर गुना, महू, मंडला की घटनाएं हुईं और अब नीमच में एक बुजुर्ग व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि आरोपियों का जुड़ाव भाजपा से जुड़ा होना सामने आ रहा है. शिवराज सरकार ने कराई खरगोन दंगा प्रभावित लक्ष्मी की शादी, मुंहबोले भाई बनकर शादी समारोह में पहुंचे मंत्री कमल पटेल

सरकार का ध्यान सिर्फ इवेंट पर है : कलमनाथ ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कहां है. मध्यप्रदेश में आख़िर हो क्या रहा है. आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या की जा रही है. नीमच ज़िले के मनासा में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम भँवरलाल जैन बताया जा रहा है, की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. सिवनी की तरह यहाँ भी आरोपी का जुड़ाव भाजपा से जुड़ा होना सामने आ रहा है. कब तक लोगों को यूँ ही मारा जाता रहेगा ? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं ? सरकार का ध्यान तो सिर्फ़ इवेंट पर है.

