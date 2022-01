आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1-बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे 1000 ड्रोन

देश में निर्मित करीब 1,000 ड्रोन आज शाम होने वाले बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी (Beating Retreat ceremony 2022) में लाइट शो का हिस्सा होंगे. चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद इन मानव रहित हवाई उपकरणों के साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- ग्वालियर-चंबल अंचल को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया हाई जैक! पार्टी से कन्नी काटने लगे हैं पुराने भाजपाई

ग्वालियर-चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी (BJP upset due to Jyotiraditya Scindia being active) परेशान है क्योंकि ऐसा लगता है कि सिंधिया ने दोनों जोन को पूरी तरह हाई जैक कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

2- ऐसे बढ़ेगा इंडिया! सीएम शिवराज का कोरोना काल में अनाथ बच्चों की मदद का आश्वासन हवा हवाई, सड़कों पर भीख मांग रहे नौनिहाल

राज्य सरकार को सर्वे के बाद प्रदेश में 7997 अनाथ बच्चों को चिन्हित किया था. राज्य सरकार ने यह सर्वे कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अनाथ बच्चों को लेकर कराया था. इसमें पता चला कि कोरोना काल में प्रदेश में कुल 1761 बच्चे अनाथ हो गए. ऐसे में बच्चे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3- एक फरवरी से बदलने वाले हैं कई नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा फर्क

एक फरवरी से कई नियम बदलने वाले हैं. इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. (budget on health 2022) पढ़ें पूरी खबर.

4- MP Corona Update: कमजोर पड़ा कोरोना! 24 घंटे में 7,763 नए केस, पॉजिटिविटी रेट में आई गिरावट

सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (bundelkhand medical college) द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने मिल को रही है. (MP Corona Update) मेडिकल कॉलेज के करीब 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. टेस्टिंग में काम आने वाले रिएजेंट भी गायब है. सवाल यह है कि क्या सच में कोरोना का संक्रमण कमजोर पड़ गया है या यह बीमार पड़े सिस्टम की वजह से हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

5- अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन बने सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार

मोदी सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) नियुक्त किया. वह केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था. पढ़ें पूरी खबर.

6- सुप्रीम कोर्ट एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय नहीं करेगा, राज्य सरकारों को दी बड़ी जिम्मेदारी

एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण मिलने का क्या आधार हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए अपनी ओर से कोई मानदंड तय नहीं करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस बाबत पहले से जो मानदंड बने हुए हैं, वही लागू रहेंगे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण के लिए जरूरी है कि संबंधित क्वांटिटेटिव आंकड़ा सामने आए, और सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, इसकी जानकारी मिले. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि क्वांटिटेटिव आंकड़ों को जुटाने का काम राज्य सरकारों का है. पढे़ं पूरी खबर.

7- ओडिशा में बनी पहली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को ICMR ने दी मंजूरी

ICMR ने ओडिशा की पहली स्वदेशी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट (ICMR validates first Rapid Antigen Test kit developed in Odisha) IMCOV-AG को अपनी मंजूरी दे दी है. IMGENEX इंडिया के संस्थापक डॉ सुजॉय सिंह (IMGENEX India founder Dr Sujoy Singh) ने बताया कि यह अगले दो महीनों में बाजार में उपलब्ध होगा. पढे़ं पूरी खबर.

8- Budget Session में जनगणना 2021 के नामांकन शुरू करने की घोषणा कर सकता है गृह मंत्रालय

संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा. जनगणना 2021 सितंबर 2020 में शुरू होना था. लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया था. भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) के लिए गणना का संचालन करते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

9- 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं' बयान पर श्वेता तिवारी ने मांगी माफी, जानें क्या कहा

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने बयान में कहा था कि 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं', जिसके बाद वह बुरी तरह घिर गईं और उनके खिलाफ एफआईआर तक हो गई. श्वेता ने अपने इस बयान पर अब मांफी मांग ली है. पढ़ें पूरी खबर.

10- बयान पर विवाद: जानें क्या कहती है IPC की धारा 295/A , कानून तोड़ कर भी आखिर क्यों बच जाते हैं सितारे

'शो स्टॉपर' वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान भोपाल पहुंची श्वेता तिवारी (fir lodge against shweta tiwari) ने विवादित बयान देकर सुर्खियां तो खूब बटोरीं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में FIR दर्ज होने और गृहमंत्री के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने माफी मांग ली है.सरकार ने धारा 295 (A) के (what is section 295-a) तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जानिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 295/a. पढ़ें पूरी खबर.

11- मप्र में बुजुर्ग नेताओं के भरोसे कांग्रेस, दूसरी पीढ़ी में कोई बड़ा चेहरा नहीं, 2023 में दिग्गी-नाथ फिर दिखा पाएंगे चमत्कार

कांग्रेस में बुजुर्ग बनाम युवा की तकरार भले ही बढ़ती जा रही हो लेकिन मप्र कांग्रेस की राजनीति फिलहाल दो बुजुर्ग (congress mla are older than bjp mla) नेताओं के भरोसे ही चलती नजर आ रही है. मप्र में 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मिलकर कांग्रेस की वापसी कराई थी, लेकिन क्या एक बार फिर 70 की उम्र पार कर चुकी जोड़ी कोई चमत्कार दिखा पाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

1- कृषि क्षेत्र की बढ़ रहीं उम्मीदें, क्या बजट पर दिखेगा 'किसान आंदोलन' का असर

पांच राज्यों के चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादास्पद तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया. अब चुनावों पर इसका क्या असर (impact of farm movement agriculture sector on budget) पड़ेगा, यह तो एक अलग विषय है, लेकिन आने वाले बजट पर इसका असर पड़ना तय है. सरकार जरूर चाहेगी कि किसानों को कोई बड़ी राहत दी जाए. वह राहत किस रूप में कृषि क्षेत्र को दी जाएगी, विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है. एक विश्लेषण.

2- भय्यूजी महाराज पार्ट-1ः जानिए सेवादारों की साजिश का शिकार होकर कैसे डिप्रेशन में पहुंचे महाराज, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

संत भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी सेवादारों को सजा सुना दी है. भय्यूजी महाराज की पत्नी आयुषी ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. आइए पार्ट-1 में जानते हैं भय्यूजी महाराज की डिप्रेशन से लेकर आत्महत्या तक की कहानी. पढ़ें पूरी खबर.

3- भय्यूजी महाराज पार्ट-2: पलक की नजदीकियों ने तबाह किया महाराज का जीवन, जानें आयुषी से शादी के बाद कैसे बदली कहानी

भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट ने सेवादार आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुना दी. इनमें भय्यूजी महाराज के करीब रहीं पलक भी शामिल हैं. आइए पार्ट-2 में जानते हैं पलक कैसे भय्यूजी महाराज की करीब आई और उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाया. पढ़ें पूरी खबर.

4- भाइयों के अत्याचार ने फौजी को बना दिया डकैत! इंतकाम के बाद गांधी के सामने बहादुर सिंह ने डाल दिया हथियार

ईटीवी भारत की विशेष सीरीज चंबल के डकैत (ETV Bharat Special Dacoit Series) में बात कर रहे हैं बीहड़ के खूंखार डकैत बहादुर सिंह की, जिन्हें उनके चचेरे भाइयों ने इस कदर प्रताड़ित किया कि उन्हें फौज की नौकरी छोड़कर बागी बनना पड़ा. बदला लेने के बाद उनका मन खून-खराबे से भर गया और एसएन सुब्बाराव के मार्गदर्शन में शांति की राह पर चल पड़े. पढ़ें पूरी खबर.

1- RRB NTPC मामले पर बोले सुशील मोदी- छात्रों की मांग मान ली गयी, सियासी दल कर रहे प्रदर्शन, छात्र नहीं

आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, वे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वे राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं. उन्होंने अपील भी की है कि किसी छात्र या शिक्षक पर कार्रवाई ना की जाए. पढ़ें पूरी खबर.