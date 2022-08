भोपाल। मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ सितंबर माह से मिलेगा. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश पर 625 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. उधर, पेंशनर्स की महंगाई राहत को भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त कर इसी के अनुसार बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. सहमति लगभग मिल चुकी है.

मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों की मांग को सरकार ने मान लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश के सरकारी सेवकों को 31 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. हमने पिछली बार एक साथ 11 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की थी. आज हम फैसला कर रहे हैं कि 34% महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा. बढे़ हुए महंगाई भत्ते का लाभ अगस्त माह के वेतन से ही मिलेगा, जिसका भुगतान अगले माह सितंबर माह में किया जाएगा.

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा : उधर, मध्य प्रदेश सरकार साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों को हर माह मिलने वाली महंगाई राहत में भी करीब 5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है. इसके लिए बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. दरअसल, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि की मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से सहमति लेनी होती है.