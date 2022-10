भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) राजधानी भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं. पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के हेलिपैड पर उनका आगमन होगा. सीएम डेली कॉलेज में यूथ कॉन्क्लेव में (Youth Conclave at Daly College) शामिल होने के बाद सीएम राइज योजना के तहत चयनित इंदौर के 5 स्कूलों सहित प्रदेश के कुल 69 सीएम राइज स्कूलों के नए भवनों का भूमिपूजन करेंगे. (Bhoomipujan 69 new CM Rise Schools buildings) भूमिपूजन कार्यक्रम पोलो ग्राउंड (polo ground Indore) स्थित शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर-1 (Government Ahilya Ashram Kanya Higher Secondary School No-1) के परिसर में होगा. कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (live broadcast of CM program) प्रदेश के सभी जिलों में दिखाया जाएगा.

सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया जारी: इंदौर में सीएम राइज योजना (CM Rise Scheme MP) के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में 11 सीएम राइज स्कूलों के भवन बनाए जा रहे हैं. (CM Rise Schools MP ) इसके अलावा दो विधानसभा क्षेत्रों में 2 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है. अभी 5 सीएम राइज स्कूलों के नवीन भवनों का भूमि पूजन (Bhoomi Pujan of new buildings of Rise Schools) हो रहा है.

प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं: सीएम राइज योजना के अंतर्गत चयनित स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं विकसित की जाएगी. इनमें प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे. सभी स्कूलों के निर्माण में 30 से 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. शुक्रवार को स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया था.

कॉन्क्लेव में युवाओं की भागीदारी: मुख्यमंत्री डेली कॉलेज में आयोजित यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव में शामिल होंगे. इसमें चिंतक, विचारक और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे.नंद कुमार सहित कार्यक्रम के विशेष अतिथि होंगे. यहां यंग थिंकर्स फोरम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों एवं प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में 29 और 30 अक्टूबर को कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. देशभर से 500 चयनित युवा इस कॉन्क्लेव में अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे. यहां कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद एवं गणमान्य नागरिक इस दौरान उपस्थित रहेंगे.

'सीएम राइजिंग स्कूल' के तहत MP में खुलेंगे स्कूल, निजी स्कूलों जैसी होंगी सुविधाएं

स्कूल आने के लिए मिलेगी बसों की सुविधा: इन में सर्व सुविधायुक्त स्कूलों में आसपास के 20 से 25 किलोमीटर दायरे के बच्चों को बसों से स्कूल लाया जाएगा. बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए बसों का संचालन किया जाएगा. स्कूल में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद के तमाम संशाधन होंगे. इन स्कूलों के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा. इन स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति मौजूदा टीचर्स और नई भर्ती से की जाएगी. इन स्कूलों की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.