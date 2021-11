आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- आज CM Shivraj करेंगे 8 मेट्रो स्टेशनों का भूमिपूजन, 426 करोड़ की लागत होगा निर्माण

सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) आज राजधानी भोपाल (Bhopal News) में 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों का भूमिपूजन करेंगे (Bhoomipujan of 8 Metro Stations). कुल 426 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से 8 मेट्रो स्टेशन बनाये जाएंगे (Construction Costs 426 Crore Rupees). पढ़ें पूरी खबर.

2- अल्प प्रवास के लिए खुजराहो आएंगे PM Modi, कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत

पीएम मोदी (PM Modi) शुक्रवार को अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे. 19 नवंबर को मोदी खजुराहो विमानतल पर उतरेंगे. इसके बाद पीएम महोबा, उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

3- स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति

मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण में 4320 शहरों-नगरों को शामिल किया है. इस बार पुरस्कार का निर्धारण लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - मोदी का भगोड़े आर्थिक अपराधियों को संदेश; देश लौट आएं, कोई और चारा नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार 'हाई-प्रोफाइल' भगोड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है और उनके सामने देश लौटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है. पढ़ें पूरी खबर.

2- बिहार में जज के चैंबर में घुसकर थानेदार ने की मारपीट

बिहार के झंझारपुर सिविल कोर्ट में (Jhanjharpur Civil Court) गुरुवार को पुलिस अधिकारियों का शर्मनाक चेहरा सामने आया है. घोघरडीहा थाना के एसएचओ और एएसआई ने एडीजे अविनाश कुमार के चेंबर में घुसकर उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

3- Paytm की लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को लगा झटका, पहले दिन ही 27% गिरा शेयर

देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली पेटीएम (paytm) के शेयर्स आज बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो गए. हालांकि, कंपनी का शेयर मार्केट डेब्यू कमजोर रहा. पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयर लिस्टिंग के बाद शुरुआती कारोबार में 27 फीसदी की गिरावट देखी गई. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर.

4- विपरीत धर्मों के बालिग को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार : इलाहाबाद हाई कोर्ट

समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार को विचार करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बालिग को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है. शादी के लिए सरकार, परिवार और समाज की अनुमति की जरूरत नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

5- सलमान खुर्शीद, चिदंबरम, दिग्विजय और कंगना के खिलाफ कोर्ट में होगी सुनवाई

काग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह और कंगना रनौत के खिलाफ धनबाद कोर्ट में हुए केस को अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने दोनों मामले की सुनवाई के लिए अगल-अलग तारीख दी है. पढ़ें पूरी खबर.

6- नवाब मलिक ने SLC जारी कर वानखेड़े को मुस्लिम बताया, समीर-क्रांति ने सर्टिफिकेट जारी कर अपने को बताया हिंदू

एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के बीच कागजों को पेश करने का सिलसिला अभी थमा नहीं है. मलिक ने जहां वानखेड़े का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पेश कर उन्हें मुस्लिम बताया है, वहीं दूसरी ओर समीर और उनकी पत्नी ने सर्टिफिकेट पेश कर अपने को हिंदू बताया. पढ़िए पूरी खबर.

7- SC में परमबीर सिंह का जवाब- सांस लेने की इजाजत मिले तो गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह परमबीर सिंह की याचिका पर तभी सुनवाई करेगा जब वह अपना ठिकाना बताएगा. कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से उसका ठिकाना बताने को कहा है. इस पूरे मामले पर परमबीर की ओर से अदालत में कहा गया, 'अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा.' पढ़ें पूरी खबर.

8- प्रियंका गांधी के निजी सचिव समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं पर केस दर्ज

राज्य संपत्ति विभाग के ड्राइवर प्रशांत कुमार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ राजधानी के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करायी है. प्रशांत कुमार ने नेताओं पर मारपीट के आरोप लगाये गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

9- हैदरपोरा मुठभेड़ : अधिकारियों ने कब्र से निकाले दोनों शव, परिजनों को सौंपेंगे

हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए मोहम्मद अल्ताफ भट व मुदस्सिर गुल के शव कब्र खोदकर निकाले गए जो उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. पढ़ें पूरी खबर.

10- प्रकाश पर्व : गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति का बधाई संदेश

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रकाश पर्व की बधाई दी. राष्ट्रपति ने गुरु नानक देव के पदचिन्हों पर चलने और समाज में सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1- BJP-कांग्रेस के लिए BSP Breaker! कभी हाथ को हराई तो कभी हाथी के पंजे से कमल को मसली

मध्यप्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के लिए स्पीड ब्रेकर (Speed Breaker of Politics) बन चुकी बसपा का कद भले ही बहुत छोटा है, लेकिन यहां की सियासत पर एक कहावत सटीक बैठती है कि 'देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर'. हर चुनाव में बसपा जैसी छोटी पार्टी (Jeet Breaker of Politics) कई सीटों के नतीजों में बड़ा उलटफेर (Speed Breaker for BJP Congress) कर चुकी है. कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कमल खिला देती है तो कभी कमल को ही 'हाथी के पंजे' से मसल देती है. पढ़ें पूरी खबर.

2- जमशेदपुर में टाटा के खिलाफ 'सरकार' ने खोला मोर्चा, बंगाल की तरह कहीं झारखंड को भी 'टाटा' ना कह दे कंपनी

झारखंड में टाटा के खिलाफ प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने ही मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश सरकार में हिस्सेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता क्यों टाटा के खिलाफ धरना दे रहे हैं ? क्यों कहा जा रहा है कि टाटा बंगाल की तरह कहीं झारखंड भी ना छोड़ दे ? जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर.

3- कर्नाटक का कथित बिटकॉइन स्कैम : राजनीतिक आरोपों से ज्यादा दिलचस्प आरोपी हैकर की कहानी

कर्नाटक का कथित बिटकॉइन घोटाला सत्ताधारी बीजेपी को परेशान कर रहा है. कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री पर हमले कर रही है. मगर जिसने डार्क वेब में जाकर बिटकॉइऩ की चोरी की, उसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है. पढ़ें पूरी खबर.

4- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटकर ' स्किन टू स्किन टच' की कन्फ्यूजन को दूर कर दिया, जानिए क्या था मामला?

जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्किन टू स्किन टच को लेकर काफी चर्चा हुई. इसके कई मायने और मतलब निकाले गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर स्किन टू स्किन टच और पॉक्सो एक्ट के प्रावधान को स्पष्ट कर दिया. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

1- ETV भारत से बोलीं शबाना आजमी, 'लड़कियों को पोशाक के आधार पर न आंके, सोच बदलिए'

मशहूर फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी (Shabana Azmi) कई दिनों से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजवां में हैं. वह अपने पिता कैफ़ी आज़मी द्वारा स्थापित मिजवां वेलफेयर सोसाइटी के कार्यों को देखने यहां आई हैं. इस मौके पर 'ईटीवी भारत' के प्रतिनिधि ने उनसे खास बातचीत की. जानिए शबाना आजमी ने क्या कहा. देखें पूरा वीडियो.

2- अनूठा प्रयास : सरकारी स्कूल में 'मिनी सिनेमा' की सुविधा, बढ़ी छात्रों की संख्या

राजकीय उच्च पाठशाला नौरंगाबाद (Government High School Naurangabad) इन दिनों सुर्खियों में है. वजह है स्कूल में मिनी सिनेमाघर (mini cinema house) जैसी सुविधाओं का होना. राजकीय उच्च पाठशाला नौरंगाबाद हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में पहला एक ऐसा स्कूल बना है, जहां पर स्कूली बच्चों के लिए मिनी सिनेमाघर (mini cinema house) की सुविधा मुहैया करवाई गई है. देखें वीडियो.

3- सभी कृषि उत्पादों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे सरकार, तभी बनेगी बात : अतुल अंजान

अखिल भरतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव और सीपीआई नेता अतुल अंजान ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा है कि सरकार यदि एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बना दे तो किसान आंदोलन शांत हो सकता है. लेकिन ये एमएसपी केवल 23 फसलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्की सभी फसलों पर एमएसपी किसानों को अधिकार की तरह मिलना चाहिए. देखें वीडियो.