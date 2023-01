भोपाल। राजधानी के थाना गांधी नगर क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता को करीब 3 साल से उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था. ससुराल में जहां एक ओर सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी, तो वहीं दूसरी ओर से पति भी उसे परेशान करता था. पति महिला को प्रताड़ित करने के लिए उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी करता था. जिसके चलते रोज की प्रताड़ना से त्रस्त होकर महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी. पुलिस ने पति व सास के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. (Husband commits unnatural act for dowry)

5 साल पहले हुई थी शादीः भोपाल के गांधी नगर के थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय महिला जोकि गांधी नगर इलाके में रहती है. उसने थाने में आकर महिला डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि 5 साल पहले शफीक (परिवर्तित नाम) से उसकी शादी हुई थी. महिला का पति एक फार्म हाउस में मजदूरी का काम करता है. इसलिए फार्म हाउस में बने सर्वेंट क्वार्टर में ही उसका पूरा पूरा परिवार रहता है. उसके दो बच्चे भी है, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल में महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. (woman married 5 years ago) (Mother in law also used to torture)

पुलिस ने पति और सास को भेजा सलाखों के पीछेः सास के साथ-साथ पति भी उसे दहेज न लाने पर उसे ताने देता था. महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके मायके पक्ष के लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से निकाह के समय दहेज दिया था. सारी शर्ते शादी के समय ही तय हो गईं थीं. महिला के दहेज लाने से मना करने के बाद से उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा था. जहां सास बात-बात पर उसे ताने देती थी, तो वहीं पति उसे परेशान करने के लिए उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने लगा था.दोनों की प्रताड़ना से त्रस्त होकर महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी. पुलिस ने प्रकरण प्रताड़ना और धारा 377, 498,धारा 34 और धारा 3/4 के अलावा दहेज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने महिला के पति और उसकी सास को सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है. (Police sent husband and mother in law behind bars)