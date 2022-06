बैतूल। शहर के बाजार थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की सिर कुचली लाश बरामद की गई है. पुलिस उसकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है.

सड़क किनारे मिला शव : बाजार थाना प्रभारी आदित्य सेन ने बताया कि सूचना आई थी कि भरकावाड़ी रोड पर सड़क किनारे नाली में लाश पड़ी हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. इसको लेकर एसपी सिमाला प्रसाद, एसडीओपी सृष्टि भार्गव भी मौके पर पहुंचे और मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

शिनाख्ती के प्रयास जारी : टीआई सेन ने बताया कि लाश की शिनाख्त नहीं हुई है. इसकी उम्र लगभग 35 साल लग रही है. जींस पेंट, आसमानी कुर्ता और नीली टी शर्ट पहने हुए है. पैर में काले जूते पहने हैं. लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे.प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका लग रही है. (Unknown person body found in Betul) (Head crushed body found in Betul) (In Betul fear of murder)