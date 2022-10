सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र में घर में आग लग गई. इस हादसे में मां और दो बच्चों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, कृपालपुर के पुरैनिहा ग्राम संध्या कुशवाहा नामक महिला अपने घर में काम कर रही थी. इसी दौरान अचानक घर में आग लग गई, आग लगने से घर के संध्या, उसकी 8 वर्ष की बेटी प्रियाजली कुशवाहा और ढाई वर्षीय बेटा तानिष कुशवाहा आग की चपेट में आ गए. देखते ही देखते आग ने तीनों को अपने आगोश में ले लिया, घटनास्थल पर दोनों मासूम और मां की दर्दनाक मौत हो गई.

गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़: जब घर के बाहर धुआं निकलता हुआ देखा तो पड़ोसी ने संध्या कुशवाहा के पति रंजीत कुशवाहा को सूचना दी. जैसे ही रंजीत कुशवाहा अपने घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी और दो मासूम बच्चे आप की चपेट में आ चुके हैं. आनन-फानन में परिजन तीनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा. जहां तीनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की. जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी और टीआई सहित पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंच गया, हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. मृतक के परिजनों ने शार्ट सर्किट से आग लगना बताया है.

फोम और रेग्जीन के धुएं से घुटा दम: कोलगवां टीआई देवेंद्र सिंह ने बताया कि आग लगने की वजह से मां सहित दो मासूम की मौत हो गई है. परिजनों के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है. मृतक महिला का पति बॉडी मेकर का काम करता है, और उसके घर में फोम और रेग्जीन भारी मात्रा में रखा था. आग लगने की वजह से फोम और रेग्जीन के धुएं से सभी का दम घुट गया, और मौत हो गई. हालांकि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही हैं.

