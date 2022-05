रीवा: लोकायुक्त पुलिस ने आज जवा जनपद के सीईओ को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. ग्राम पंचायत अंतर्गत मनरेगा (Corruption in Nrega) के तहत किये गए कार्यो का बिल पास कराने के एवज में आरोपी जनपद सीईओ 'अरुण भारद्वाज' ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की, जिसके बाद शिकायतकर्ता के द्वारा लोकयुक्त पुलिस में शिकायत की गई. शिकायत के बाद आज तड़के लोकयुक्त पुलिस की टीम ने भ्रष्ट अधिकारी जवा जनपद के सीईओ (Java janpad ceo arun kumar bhardwaj arrested) को रंगे हाथों पकड़ लिया.

रीवा लोकायुक्त पुलिस (Rewa lokayukta police) के द्वारा आज बड़ी कार्यवाई करते हुए जिले के जवा जनपद पंचायत के सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज (Java janpad ceo arun kumar bhardwaj arrested) को 10 हजार रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम (Corruption act) के तहत कार्यवाई की है. दरअसल ग्राम पंचायत रौली मे मनरेगा (Corruption in Mgnrega Ministry of Rural Development) के तहत किए गए विकास कार्यों का बिल पास कराने के एवज में जनपद पंचायत के सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज ने रिश्वत की रकम की मांग की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता रेवा प्रसाद द्विवेदी (Complainant reva prasad dwivedi)ने मामले की जानकारी लोकायुक्त पुलिस को दी. लोकायुक्त पुलिस ने संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त पुलिस (Rewa lokayukta police action in bribe corruption case) की टीम ने आज सुबह रिश्वत की रकम के साथ जनपद पंचायत के सीईओ को रंगे हाथों ट्रैप किया.

मनरेगा भ्रष्टाचार : जवा (रीवा) जनपद पंचायत सीईओ गिरफ्तार

MP High Court: संदिग्ध का नाम बताने के बाद भी पुलिस ने नहीं की ठोस कार्रवाई, 9 साल का ब्यौरा पेश करने के निर्देश

बताया जा रहा है कि मनरेगा (Corruption in Manrega) के तहत किए गए विकास कार्यों का बिल पास कराने के एवज में जनपद पंचायत के सीईओ (Java janpad ceo arun bhardwaj arrested) ने 15 हजार रिश्वत की रकम की मांग की थी जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा प्रथम किस्त 5 हजार (Corruption in Nrega Ministry of Rural Development) पहले ही दे दी गई थी तथा द्वितीय किस्त 10 हजार के लिए जब सीईओ दबाव बनाने लगे तो शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से की जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी जनपद पंचायत सीईओ को 10 हजार रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.