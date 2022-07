MP Nikay Chunav: सिंधिया और तोमर के आधा सैकड़ा समर्थक पार्टी के निशाने पर, पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर होगी कार्रवाई

ग्वालियर में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी समर्थक दो गुटों मे बंटे दिखाई दिए. पार्टी को अंदर ही अंदर जानकारी मिली है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विरोध में प्रचार-प्रसार किया. तो कुछ नाराज कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिला, वे या तो दूसरे दलों से उम्मीदवार बन गए या फिर निर्दलीय ही पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में खड़े हो गए. ऐसे कार्यकर्ताओं पर जल्द ही अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी है. पार्टी बागी कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करा रही है, जिनमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी हो सकते हैं.

Note For Vote: मेयर चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, प्रत्याशी के समर्थक बाल्टी में भरकर बांट रहे थे शराब और पैसे, निर्दलीय ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले

शिवपुरी। मध्यप्रदेश में मेयर और पार्षद और नदर परिषद के लिए दूसरे चरण का मतदान बुधवार को होना है. इस बीच मतदान से पहले शहर के वार्ड क्रमांक-10 में वोट के बदले शराब और नोट बांटने का मामला सामने आया है. मंगलवार की सुबह कुछ लोग कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बाल्टी में प्रचार सामग्री सहित शराब और पैसे को रखकर एक वाहन से घूम रहे थे. इन लोगों ने कुछ लोगों को वोट के बदले शराब और नोट भी बांटे.

Sagar Mobile Blast: खेलते वक्त मोबाइल हुआ ब्लास्ट, 8 साल की बच्ची झुलसी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

सागर। जैसीनगर थाना क्षेत्र के गेहलपुर गांव में एक 8 साल की बच्ची मोबाइल ब्लास्ट होने से गंभीर रूप से घायल हो गई. बच्ची आज सुबह अपने घर पर मोबाइल से खेल रही थी, तभी मोबाइल में अचानक धमाका हुआ और मोबाइल फट गया. इस घटना से बच्ची के हाथ, पेट और सीना बुरी तरह से झुलस गया. गंभीर रूप से लहूलुहान बच्ची को परिजन तुरंत जैसीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है.

MP Weather Update: आफत की बारिश! उफनते नदी-नालों ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां, कई स्टेट हाईवे जलमग्न

मध्यप्रदेश के कई जिलों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हो रहा है. वहीं मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई मासूम सहित लोग बह गए.(Heavy rain in many districts of MP) (Heavy Rain in MP) (MP Weather Update)

Heavy Rain In Chhindwara: प्रदेश में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश, नदी में फंसी बोलेरो, क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया वाहन

छिंदवाड़ा। प्रदेशभर में भारी बारिश का दौर जारी है (Heavy Rain In Chhindwara). लगातार हो रही बारिश के बीच कई नदी उफान पर है. इस दौरान छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विकासखंड में भेराई नदी उफान पर है. इसकी वजह से नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी का बहाव लगातार तेज हो रहा है. इस बीच बैतूल से नवेगांव की तरफ जा रही एक बोलेरो चालत ने उस तेज बहाव में गाड़ी पार कराने की कोशिश की, लेकिन उफनती नदी को पार करना उनपर भारी पड़ गया (Chhindwara Bolero stuck in river).

Burhanpur crime: कलयुगी बेटे ने पिता को जिंदा जलाया, मौत, मां ने भागकर बचाई जान, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के माता-पिता उसकी नशे की लत और रोजाना विवाद करने की आदत से परेशान थे और गांव में बने अपने घर से अलग खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहते थे. उनका बेटा उनसे घर में साथ रहने का दबाव डालता था,लेकिन बेटे की करतूतों से परेशान मां-बार उसके साथ नहीं रहना चाहते थे.

MP Weather Report : 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 15 जुलाई से ग्वालियर- चंबल संभाग में चेतावनी

मध्यप्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 15 जुलाई से ग्वालियर- चंबल संभाग में भारी चेतावनी दी गई है. (Heavy rain alert in 35 districts of MP) (Warning in Gwalior division from July 15)

MP Panchayat Election 2022: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल के खिलाफ नारेबाजी, हारी हुई महिला प्रत्याशी ने की पुनर्मतगणना की मांग

त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए एक महिला प्रत्याशी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद हारी प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतगणना कराने के लिए ज्ञापन दिया है. (MP Panchayat Election 2022)

Uma Bharti 41 Tweets: बीजेपी में हो रही उमा भारती को घुटन! गंगा मंत्रालय लिए जाने पर सुनाई व्यथा, 41 ट्वीट के जरिए रखी अपनी बात

बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कई मुद्दों पर लगातार 41 ट्वीट कर खुले तौर पर अपनी बात रखी है. जिसमें उमा भारती ने गंगा मंत्रालय, मतभेद और शराब नीति पर संक्षेप में अपने विचार रखे हैं.

Panchayat Election MP 2022 : जिला पंचायतों को कब्जे में रखने की जुगत में BJP, सक्रिय हुई बी टीम

पंचायत चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं. रुझानों के आधार पर यह तय हो गया है कि किस जिले में जिला और जनपद पंचायत सदस्य के पद पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थित कौन से नेता चुनाव जीतने वाले हैं. इसे देखते हुए बीजेपी के नेताओं की बी टीम सक्रिय हो गई है, जो चुनाव जीतने वाले जिला और जनपद सदस्यों को अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान अपने पक्ष में कर सकें. (BJP trying to keep district panchayats) (BJP B team activated)