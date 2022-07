भोपाल। मध्य प्रदेश में शनिवार से शरू हुई बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर आ गए हैं. नसरुल्लागंज-इंदौर हाईवे बंद हो गया है. सड़कें जलमग्न हो गई हैं. कई जिलों के गांवों में तो स्थिति बाढ़ सी बनती नजर आ रही है. वहीं बंगाल की खाड़ी में ओडिशा पर जो कम दबाव बन रहा है, उससे 24 घंटे के अंदर फिर भारी बारिश होने की संभावना है. मध्यप्रदेश के मौसम विभाग ने मंगलवार को 35 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया. वहीं 5 संभागों और 4 जिलों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की.

इन इन संभागों में भारी बारिश : मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 35 जिलों में गरज- चमक के साथ भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसमें भोपाल, उज्जैन,इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के साथ उमरिया, दमोह, सागर और गुना जिले में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

ग्वालियर-चंबल में भी अलर्ट : ग्वालियर -चंबल में 15 जुलाई से बाद बारिश और मानसून में तेजी आएगी और फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बन रहा है, इसका रूट झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर रहता है तो ग्वालियर में 15 जुलाई से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है. 12 जुलाई को श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनर में भारी वर्षा हो सकती है, जबकि ग्वालियर में मध्य और भिंड, दतिया, मुरैना में हल्की बारिश के आसार हैं. वही दो नए वेदर सिस्टमों के कारण जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. (Heavy rain alert in 35 districts of MP) (Wwarning in Gwalior division from July 15)