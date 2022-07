.

Heavy Rain In MP: बेतवा नदी उफान पर, नदी के किनारे रहने वालों को चेतावनी जारी, 4 से 5 फिट ऊपर बह रहा पानी

विदिशा। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण बेतवा नदी उफान पर है. विदिशा के चरणतीर्थ घाट पर बेतवा नदी का लगभग 4 से 5 फिट ऊपर पानी है. इसे देखने शहर के लोग बेतवा पुल पर उमड़ पड़े हैं. पुल पर जाम की स्थिति बन गई है. भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं. सरकार ने नदी के किनारे रहने वालों को भी चेतावनी जारी की है. विदिशा में बीती रात साढ़े तीन घंटे में आठ इंच वर्षा हुई और कई स्थानों पर पानी भर गया. कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं. गृह और राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को स्थिति पर नजर रखने और आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं. (Weather update in MP) (Heavy rain in Madhya Pradesh) (High alert in Vidisha districts) (increased water level in mp)