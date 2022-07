Presidential Election : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बोले, विधायकों की खरीद से दुखी हूं, शिकायत करूंगा

विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर चुनाव में समर्थन मांगा. यशवंत सिन्हा ने विधायकों से चर्चा के दौरान कहा कि बैठक में कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने जिस तरह वोट के बदले पैसे देने की ऑफर के बारे में बताया, वह मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. (Presidential candidate Yashwant Sinha said) (Saddened by purchase of MLAs) (Complain to election Commission)

Panchayat Election Result LIVE: 313 जनपद में से 92 के नतीजे घोषित, 71 पर BJP, 20 पर कांग्रेस आगे, शिवराज, कमलनाथ के गढ़ में दोनों की पार्टियों का दबदबा

313 जनपद में 92 नतीजे घोषित हो चुके हैं जिनमें 71 पर BJP जबकि 20 पर कांग्रेस आगे है. ETV भारत लगातार पंचायत चुनावों के नतीजों को अपडेट किए जा रहे हैं.

Income Tax Raid Congress MLA : कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है. मामला टैक्स चोरी से जुड़ा है. संजय शर्मा के घर, दफ्तर और गोदाम सहित एक साथ कई ठिकानों में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा. फिलहाल दस्तावेजों की जांच चल रही है. (Congress MLA Sanjay Sharma) (Income Tax Department raids on MLA) (Big business of wine and sand) (Income Tax Officers of many cities)

MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 30 जिलों में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट किया जारी, अप्रिय स्थिति से निपटने के दिए सुझाव

मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरह एक्टिव है. ऐसे में प्रदेश के मौसम विभाग ने 30 जिलों और कई संभागों ने येलो और ऑरेंज अलर्ट किया जारी किया गया है. मौसम विभाग ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं.

Rewa MP Murder Case : अंधविश्वास से घिरे व्यक्ति ने बेटा होने की मन्नत पूरी होने पर देवी मंदिर में दी नर बलि

रीवा जिले से चौंकाने व दिल दहलाने वाली खबर है. एक व्यक्ति ने पुत्र प्राप्ति के देवी के मंदिर में प्रार्थना की. अंधविश्वास में जकड़े इस व्यक्ति ने मनोकामना पूरी होने पर नर बलि देने का संकल्प लिया. इसके बाद बेटा होने पर उसने एक युवक की नर बलि दे दी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (A person murder surrounded by superstition) (Male sacrifice in Devi temple)

MP Road Problem: 'चारपाई पर सिस्टम', कीचड़ के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, नहीं पहुंची एंबुलेंस, मरीज को चारपाई पर लादकर पहुंचाया अस्पताल

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन विकास की बानगी यह है कि परिवहन एवं राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के बक्सवाहा में लोग सालों से सड़कों का इंतजार कर रहे हैं.(MP Transport Minister Govind Singh Rajput Assembly area Buxwaha) हालात ये है कि बरसात के मौसम में बीमारों के लिए जब इलाज के लिए शहर ले जाना होता है, तो उनको खाट पर ले जाना लोगों की मजबूरी होती है. देखें रिपोर्ट-

Bhopal Crime Branch: 5 करोड़ की चरस की मुंबई में हो रही थी सप्लाई, देवर-भाभी गिरोह के सभी आरोपी गिरफ्तार

भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने देवर-भाभी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 किलो से ज्यादा की चरस के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल जब्त की गई अवैध मादक पदार्थ की कीमत 5 करोड़ रुपये बताई गई है. (Bhopal Crime Branch Action) (5 crores rupees charas seized)

Moong Purchase MP: मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर पंजीयन जल्द शुरु, सरकार के देरी से फैसला लिए जाने पर भड़के किसान

मध्यप्रदेश के किसानों की मूंग खरीदी का रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से प्रारंभ होगा. सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीदेगी. सरकार ने मूंग खरीदी की तैयारियां सभी जिलों में प्रारंभ कर दी हैं.

Shivpuri ADM Viral Video : गृह मंत्री बोले- लोकतंत्र व नेताओं पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले एडीएम को आज हटा देंगे

देश के लोकतंत्र और नेताओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले शिवपुरी के एडीएम उमेश प्रकाश शुक्ला (ADM Umesh Prakash Shukla) पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने इस बारे में कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है. एडीएम को आज ही हटा दिया जाएगा. राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. (Home Minister said remove ADM today) (Controversial remarks on democracy)

Death Live Video: कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालना पड़ा भारी, ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत, घटना ने सबको डरा दिया

बैतूल। एक युवक को कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालने में मदद करना महंगा पड़ गया. ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई. आप सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. घटना घोड़ाडोंगरी तहसील के सालीवाड़ी गांव की है. जानकारी के मुताबिक बारिश के चलते हुई कीचड़ में एक ट्रैक्टर फंस गया. चालक ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान गांव का सुखदेव टेकाम (उम्र 29 वर्ष) वहां पहुंचा और ट्रैक्टर चालक से कहा कि आपसे ट्रैक्टर नहीं निकल रहा है मैं आपकी मदद करता हूं.