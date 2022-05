Indore: अनूठा विवाह भगवान ब्रह्मा विष्णु नारायण शिव का होगा विवाह, ग्रामीण बनेंगे बाराती, खर्च की कोई सीमा नहीं

इंदौर के व्यापारी देवकरण चौहान का ईश्वर के प्रति अद्भुत प्रेम है. वे 13 सालों से जमीन पर सो रहे हैं और बाहर का अन्न-जल ग्रहण नहीं करते. देवकरण चौहान ने चार देवी-देवताओं की शादी का 13 दिवसीय आयोजन रखा है. उनका कहना है कि धर्म पिता का आदेश है, इसलिए मैंने यह आयोजन रखा है. निमंत्रण पत्र बांटकर कई देवी-देवताओं को आमंत्रित किया है. हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भगवान की लग्न लिखी गई है. चार देवी-देवताओं के ब्याह कराए जाएंगे, इसमें मंडप लगेगा और भक्ति संगीत के साथ धूमधाम से बरात निकाली जाएगी.

HIGH COURT NEWS: गायब हुई बेटी की तलाश में पिता को खुद उठाना पड़ रहा है पुलिस टीम का खर्चा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

दाखिल याचिका में लड़की के पिता ने आरोप लगाया गया था कि बेटी की तलाश में पुलिस टीम का खर्चा भी उसे ही उठाना पड रहा है. याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस एसएस भटटी और जस्टिस डीके पालीवाल की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई 9 जून को निर्धारित की है.

Theft Stunt Video: अनोखी LIVE चोरी, हाईवे पर चलते ट्रक से बाइक सवार चोरों ने चुराई बोरी, चोरी कर चलती बाइक पर बैठा युवक

उज्जैन। दिन दहाड़े ट्रक कटिंग का हैरान कर देने वाला मामला उज्जैन से सामने आया है. हाईवे के बीच में मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने एक चलती ट्रक को अपना निशाना बनाया. एक युवक जहां बाइक चला रहा था, तो वहीं दूसरा युवक चलती बाइक से ट्रक के पीछे चढ़ा और उसमें रखीं बोरी शातिराना अंदाज में निकालकर सड़क पर गिराता दिखा. चलते ट्रक में चोरी हो रही है इसका ट्रक ड्राइवर को कोई अंदाजा नहीं लगा.

Saint Marriage Fraud: संत की गंदी करतूत! पहचान छुपाकर की शादी, फिर लड़की को किया गायब, अब सामने आया वीडियो

ग्वालियर में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और हरदौहा महाराज के नाम से प्रसिद्ध संत पर धोखे से शादी करने और लड़की को बंधक बनाए रखने के आरोप लगे हैं, इसी के साथ सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.(Saint Marriage Fraud Gwalior)

Politics of MP: नेता प्रतिपक्ष ने आंगनबाड़ियों में खिलौना खरीदी में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा- 94 करोड़ है बजट, कहा जा रहा पैसा?

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. गोविंद सिंह ने केंद्रों पर अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होनें आरोप लगाया कि आंगनबाड़ियों के खिलौनों के लिए 94 करोड का बजट था, यही बजट इस वर्ष भी होगा. ऐसे में बच्चों के खिलौनों का बजट आखिर जा कहां रहा है.

EOW Raid Mandsaur: पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी, 2 करोड़ 60 लाख की संपत्ति उजागर

MP के मंदसौर में ईओडब्ल्यू की टीमों ने छापामार कार्रवाई की है. पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है. दिनेश शर्मा के ऊपर हले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिस कारण शासन ने इन्हें लंबे समय से सेवा से बर्खास्त कर दिया. जांच में अभी अघोषित आय और आय से ज्यादा संपत्ति का मामला और बढ़ भी सकता है.

UPSC Crakers Of MP : होनहार युवाओं का संदेश - कड़ी मेहनत और पॉजीटिव सोच के साथ आगे बढ़ो तो सफलता तय है

इस बार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में मध्यप्रदेश के होनहार युवाओं का बोलबाला रहा. एमपी (MP) के कई जिलों से युवाओं ने UPSC EXAM निकालकर प्रदेश का नाम रोशन किया. इन होनहारों का कहना है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और पॉजीटिव रहते हैं तो सफलता पाना कठन नहीं है. सही दिशा में की गई मेहनत से परिणाम मनमाफिक आता है. इनमें कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे या तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की. ऐसे होनहारों का कहना है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए और नए सिरे से कमजोरियों को दूरकर लक्ष्य पाने में जुट जाना चाहिए. (Message of promising youth) (Move forward with hard work and positive)

Panchayat elections in MP: मतपत्रों में होगी कलर कोडिंग, जानिए किस पद के लिए किस कलर का होगा मतपत्र

मध्य प्रदेश में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव मतपत्रों से कराए जाने हैं, मत पेटियों और मत पत्रों को लेकर कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं. मतदान के लिए अलग-अलग पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग निर्धारित किया गया है. प्रदेश भर में सरपंचों के 22 हजार 921 और पंच पद के 3 लाख 63 हजार 726 पदों के लिए चुनाव होने हैं.

Gwalior BJP Meeting: चंबल अंचल में बीजेपी नेताओं में बैठकों का दौर जारी, चुनाव से पहले मनमुटाव दूर करने में जुटे नेता

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच तीन दिन पहले ग्वालियर में बंद कमरे में आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात हुई. मुलाकात नरेन्द्र सिंह तोमर के बंगले पर हुई है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मौजूदा राजनितिक हालातों पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है. कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर-चंबल अंचल में बीजेपी दो गुटों में बंटी हुई है. सिंधिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, जिनकी सिंधिया ने नहीं बनती.

Pragya Thakur Controversial Statement: 75 साल बाद खुद को हिंदू बताने वाले अभी तक क्या थे? नेहरू को बताया एक्सीडेंटल हिंदू

भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक्सीडेंट्ल हिंदू हूं, यही कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने कभी अपने आप को हिंदू नहीं माना.ठाकुर ने कमलनाथ पर भी कटाक्ष किया.