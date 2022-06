Mahakal Sawari Ujjain: सावन के महीने में 6 बार अपनी प्रजा का हाल जानेंगे बाबा महाकाल, पुराने मार्ग से निकलेगी सवारी

महाकाल मंदिर उज्जैन में इस बार सावन के महीने में भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने 6 बार निकलेंगे, यानी कि 6 बार महाकाल की सवारी उज्जैन के विभिन्न रास्तों से होकर गुजरेगी. (Mahakal Sawari Ujjain) (Sawan 2022)

Urban Body Election MP 2022 : Congress की मजबूत स्थित का फीडबैक मिलने से BJP में हड़कंप, CM शिवराज ने विधायकों व सांसदों को चेताया

मध्यप्रदेश के कई नगर निगमों में कांग्रेस प्रत्याशियों की स्थिति मजबूत होने का फीडबैक सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अपने दौरे बढ़ा दिए हैं. इसके साथ ही संगठन स्तर पर भी पार्टी नेताओं, जनप्रतिनिधियों को एक्टिव होने के लिए दबाव बनाया है. सीएम शिवराज ने विधायकों व सांसदों से कहा कि सभी घर से निकलें. (Stir in BJP due to feedback) (Feedback of Congress strong position) (CM Shivraj warns MLAs and MPs)

Que. On Medical College Budhni : शिवराज सरकार पर रिटायर्ड IAS ने उठाए सवाल, लिखा- क्या जनप्रतिनिधि सोए हैं या वंदना में लीन हैं

शिवराज सरकार (Shivraj government) द्वारा बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के फैसले पर उनके ही पूर्व आईएएस अधिकारी (Retired IAS) ने बड़ा सवाल खड़ा किया है. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश बहुगुणा ने कहा है कि जब प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं तो बुधनी जोकि तहसील मुख्यालय है, में मेडिकल कॉलेज क्यों खोला जा रहा है. जनता और जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं या वंदना में लीन हैं. (Retired IAS questions on Shivraj government) (Wrote Have public representatives slept) (Public representatives absorbed in worship) (Question on Medical College in Budhni)

Indore Fraud Case: जैविक खेती के नाम पर 40 करोड़ की हेराफेरी, 10 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज

इंदौर पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने हिमांशु पाठक और उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपियों ने जैविक खेती के नाम पर लगभग 40 करोड की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है.

MP Panchayat Election 2022: द्वितीय चरण के मतदान के पहले रीवा के ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार, बोले- रोड नहीं तो वोट नहीं

रीवा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. रीवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराया जाना था, जिसमें प्रथम चरण का चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब शुक्रवार को द्वितीय चरण चुनाव होने वाले है. इसी के तहत जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत पूर्वा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है.

Satpura Tiger Reserve: 3 महीने बाद कर पाएंगे बाघों का दीदार, मानसून के दौरान बंद रहेंगे रिजर्व के गेट

नर्मदापुरम। पर्यटकों के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट आज से 3 महीने के लिए बंद हो गए हैं, इस कारण अब पर्यटक रिजर्व के मढ़ई, चूरना, बोरी, पचमढ़ी में सफारी का आनंद नहीं ले पाएंगे. पर्यटक अब 3 महीने बाद यानी 1 अक्टूबर को वन्य प्राणियों दीदार कर पाएंगे. दरअसल दो दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट निर्धारित तिथि से एक दिन पहले गुरुवार को बंद कर दिए गए हैं.

Soybean Farming: सोयाबीन के गिरते उत्पादन को बढ़ाने में कारगर सागर यूनिवर्सिटी की रिसर्च, फसल की बीमारियों और पानी की कमी में होगा बेहतर उत्पादन

मध्यप्रदेश को सोयाबीन राज्य का दर्जा प्राप्त है. सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली फसल रही है. लेकिन पिछले 3 साल से बढ़ती लागत और कम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश के किसानों का सोयाबीन से धीरे-धीरे मोहभंग हो रहा है. ऐसे में सागर यूनिवर्सिटी की रिसर्च, जिसमें फसल की बीमारियों और पानी की कमी में भी बेहतर उत्पादन हो सकेगा. पढ़े पूरी रिपोर्ट-

Mp Weather Alert: मध्यप्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, एक्टिव हैं 4 वेदर सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 4 वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है. इन वेदर सिस्टम को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी मिल रही है.

Heavy rain MP : कई जिलों में झमाझम बारिश, जबलपुर में सड़कें लबालब, घरों व दुकानों में घुसा पानी, बैतूल में सतपुड़ा डैम के गेट खोले

मध्यप्रदेश के कई जिलों में बुधवार रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही. जबलपुर और सतना जिले में हुई जोरदार बारिश से लोगों को परेशान होते देखा गया. बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुस गया. निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया. बैतूल जिले के भी अधिकांश विकासखंडों में जोरदार बारिश हुई. बैतूल जिले में सतपुड़ा डैम के गेट खोल दिए गए. (Heavy rain in many districts of MP) (Roads in Jabalpur flooded) (Water entered houses and shops)

CM Shivraj in Vidisha: निकाय चुनाव में प्रचार करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे विदिशा, कहा- हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का है संकल्प

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को विदिशा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया. सीएम शिवराज ने साफ तौर पर कहा कि मां बेटी पर नजर उठाने वालों की हर चीज पर बुलडोजर चलेगा. सीएम ने माफियाओं को भी मंच से चेतावनी दी.