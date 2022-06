Death Due to Lightning: रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की तीन बच्चियों की मौत, 13 घायल, दो की हालत नाजुक

मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश के बाद आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार की तीन बच्चियों की मौत हो गई साथ ही तीन अलग-अलग घटनाओं में 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.

Mayor Election Sagar MP : सागर में कल PCC चीफ कमलनाथ तो परसों CM शिवराज का रोड शो

नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार- प्रसार जोर पकड़ चुका है. पार्टी के दिग्गज नेता भी सारी ताकत झोंक रहे हैं. सागर नगर निगम चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अगले 2 दिनों के भीतर प्रचार करने पहुंच रहे हैं. रविवार को कमलनाथ सागर पहुंचकर कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन और वार्ड प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे. वहीं, सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सागर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी और भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे. (Tomorrow in Sagar PCC Chief Kamal Nath) (Day after tomorrow CM Shivraj road show)

Panchayat Election MP 2022: शाजापुर की बाईहेड़ा पंचायत में सरपंच बनने के लिए सास-बहू में टक्कर

शाजापुर जनपद पंचायत के ग्राम बाईहेड़ा में सरपंच पद के लिए सास-बहू में रोचक मुकाबला है. सास- बहू एक- दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं. पिता व पुत्र अपनी-अपनी पत्नी को सरपंच बनाने के लिए लगातार ढेर सारे जतन कर रहे हैं. (Competition Saas and Bahu for sarpanch) (Sarpanch election interesting in Baihera Shajapur)

Digvijay Statement On Pm Modi: दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगा मामले पर मोदी शाह को घेरा बोले- उनकी मानें तो दंगा कभी हुआ ही नहीं

गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय ने कहा है कि इन लोगों की मानें तो गुजरात में कभी कोई दंगा हुआ ही नहीं. उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा.

MP Local Body Election 2022 : CM शिवराज ने कसा तंज, उद्धव ठाकरे से कमलनाथ ने कहा होगा- हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे

नगरीय निकाय का चुनाव प्रचार करने छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लिया. सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ खुद की सरकार तो बचा नहीं पाए और चले गए महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार बचाने. सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने मुंबई पहुंचकर उद्धव ठाकरे से शायद यही कहा होगा कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. (Cm Shivraj comments on Kamalnath) (Kamal Nath snatched rights of children) (Why Kamal Nath stopped sambal scheme)

CM Shivraj in Chhindwara: मुख्यमंत्री शिवराज ने खिलाड़ियों से की बात, कहा- रणजी ट्रॉफी में जीत कर मध्य प्रदेश लौटेंगे खिलाड़ी

छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी में पहली बार मध्यप्रदेश के खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी जीतकर ही लौटेंगे. वहीं दूसरे सवालों पर चुप्पी साधी और चले गए. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे. उन्होंने इमलीखेड़ा के हवाई पट्टी पर कहा कि रणजी ट्रॉफी में पहली बार मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन शतक लगाए थे.

MP Panchayat Chunav 2022: SI ने दिव्यांग को पीटा, भड़के लोगों ने की एसआई की घेराबंदी, कमरे में किया बंद

दमोह। पथरिया जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत केवलारी में एक सब इंस्पेक्टर की लापरवाही से बवाल खड़ा हो गया. यहां पर पथरिया थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर इंद्रराज चौधरी ने एक दिव्यांग मतदाता को धक्के मारकर मतदान केंद्र से भगा दिया, जिसके बाद भीड़ गुस्से में आ गई. यहां से सरपंच पद के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रत्नेश सोनी मौके पर पहुंचे (Damoh SI beat Divyang), तो एसआई ने उनके साथ भी अभद्रता कर दी.

MP Panchayat Election 2022: भिंड के कन्हईपुरा में ग्रामीणों का पुलिस पर हमला, छतों से किया पथराव LIVE विडियो आया सामने

भिंड। मिहोना ब्लॉक में पंचायत चुनाव के दौरान कन्हईपुरा में मतपत्र लूटने की सूचना पर पुलिस के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के लोगों पर पथराव कर दिया (Villagers attacked police in Kanaipura Bhind). जिसमें तहसीलदार को चोटें आई हैं. कन्हईपुरा मतदान केंद्र के बाहर असमाजिक तत्वों की हवाई फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों और महिलाओं ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया (Bhind police stone pelting).

MP Panchayat Chunav 2022: दबंगों ने पोलिंग बूथ से मतपेटी को उठाया, हैंडपंप के नीचे ले जाकर पानी भरा और तोड़ दिया

मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को प्रभावित करने के लिए कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी दबंग द्वारा उपद्रव की घटनाएं की जा रही है.

MP Panchayat Election 2022: पहले चरण का मतदान संपन्न, फर्स्ट टाइम वोटर्स में भारी उत्साह, सौ साल प्लस बुजुर्गों का जोश हाई

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया. पहले चरण में 52 जिलों की 115 जनपद पंचायतों और 8 हजार 702 ग्राम पंचायतों में वोट डाले गए. ग्रामीण इलाको में सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे. पहली बार वोट डाले रहे युवाओं में खासा उत्साह देखा गया. वहीं उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव गावड़ी में 116 साल की बुजुर्ग महिला प्रताप बाई ने गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डाला. शहडोल में 102 और जबलपुर जिले में 100 साल की वृद्ध महिलाएं वोट डालने पहुंचीं. (MP Panchayat Election 1st Phase) (102 year old woman vote in Shahdol) (116 year old woman vote in ujjain) (105 year old woman vote in Satna) (Satna one voter died due to wall collapse)