CM Shivraj Singh Delhi Visit: इस हफ्ते भी जारी रही चौहान की दिल्ली दौड़, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, विकास मुद्दों पर होगी चर्चा

मंगलवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर पहुंचे, इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. (CM Shivraj Singh Delhi Visit)

ETV भारत Special : सोया स्टेट MP में किसानों का सोयाबीन से मोहभंग, दो साल में रकबा 8 लाख हेक्टेयर घटा, जानिए क्यों ?

मध्यप्रदेश को सोयाबीन राज्य का दर्जा प्राप्त है. सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली फसल रही है. मध्य प्रदेश का किसान सोयाबीन उत्पादन करके समृद्धि हुआ है. लेकिन पिछले 3 साल से बढ़ती लागत और कम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश के किसानों का सोयाबीन से धीरे-धीरे मोहभंग हो रहा है. किसान अब सोयाबीन की जगह दूसरी फसलें करने पर विश्वास करने लगे हैं. दरअसल, सोयाबीन की फसल की लागत काफी महंगी है. महंगाई लगातार बढ़ जाने के कारण जितना उत्पादन होता है,उसमें लागत भी नहीं निकलती है. ऐसी स्थिति में किसान धान और उड़द की तरफ फिर वापस जा रहा है.(Farmers disillusioned with soybean) (Soybean in MP popularly known Soya State) (Soyabean decreased by 8 lakh hectares MP) बाइट - बलराम - किसान (बनियान में )बाइट - शेख हसन - किसान ( दाढ़ी)

Govind Singh Attack BJP: नेता प्रतिपत्र गोविंद सिंह ने कहा- 'अग्निपथ' से बीजेपी ने रचा युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का षड्यंत्र

नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है. इसके साथ ही उन्होंने योगा दिवस पर कहा कि, मैं सफेद कपड़े पहनकर मैदान में योगा करने की नौटंकी नहीं करता, जनता की सेवा करना ही असली योग है.(Agneepath Scheme 2022) (Govind Singh counterattack on BJP)

Youth Icon Rewa MP : युवाओं के लिए आइकॉन बने रीवा के पार्थ, दुबई की नौकरी छोड़ी, खुद का व्यवसाय शुरू कर 15 लोगो को दे रहे रोजगार

मन मे जब कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है. ऐसा ही कुछ कर के दिखाया है रीवा के रहने वाले युवा पार्थ पाण्डेय ने.पार्थ दुबई में नौकरी कर रहे थे. मगर उनका सपना था कि उनका खुद का व्यवसाय हो और उसी व्यवसाय से वह दूसरों को भी रोजगार दे सकें. आज 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं.(Parth of Rewa became an icon for youth) (Start own business and giving employment)

Municipal Election 2022: कांग्रेस कार्यकर्ताओं से डरे पार्टी प्रत्याशी,अब हेलमेट पहनकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार

विदिशा। कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 18 से लगातार दो बार पार्षद रहे मनोज खींची को तीसरी बार भी प्रत्याशी बनाया. इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और वार्ड के लोगों ने इसका विरोध किया था. इसी विरोध के दौरान कांग्रेस समर्थक एक मतदाता ने सचिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मनोज खींची के लिए कई अपशब्द लिखे गए थे. साथ ही ये भी कहा गया कि वार्ड में प्रचार करने के दौरान सुरक्षा के साथ हेलमेट पहनकर आएं.

Girish Gautam Video Viral: जाने चुनाव प्रचार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों कहा- मैं राजनीति छोड़ दूंगा इस्तीफा

रीवा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का एक वीडियो वायरल (Girish Gautam Video Viral) हो रहा है. उसमें उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है. उन्होंने इस वीडियो में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से कहा कि "मुझे विधानसभा का कोई भी मतदाता वोट नहीं देना, और मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पद से इस्तीफा दे दूंगा." गांव में जनसंपर्क के दौरान लोगों ने गिरीश गौतम पर आरोप लगाया था की उनके द्वारा दी गई स्वेच्छा निधि गरीबों को मिली नहीं है,अमीरों को मिली या फिर उनके कार्यकर्ताओं ने इस निधि को हजम कर लिया है.

Fertilizer Crisis in Shivpuri: खाद के लिए लंबी कतारें! परेशान किसानों का आरोप, गुपचुप तरीके से दुकानदारों को बेचा जा रहा है डीएपी

MP के शिवपुरी में वितरण केंद्र पर खाद के लिए (Fertilizer Crisis in Shivpuri) लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. परेशान किसानों का ने आरोप लगाया है कि, डीएपी गुपचुप तरीके से प्राइवेट दुकानदारों को बेचा जा रहा है.

Longest day of Year: आज कुछ देर के लिए परछाई ने भी छोड़ा साथ...जानिए 21 जून को क्यों बड़ा होता है दिन और रात छोटी

21 जून की दोपहर कुछ सेकेंड के लिए परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है. (Longest day of Year) आज की दोपहर थोड़ी देर के लिए सूर्य की रोशनी में हमारी परछाई (Shadowless body) नजर नहीं आई. पृथ्वी पर दिन सुबह जल्दी हुआ वहीं सूर्यास्त देर से होगा. 21 जून (Summer solstice 2022) को साल के सबसे बड़े दिन के साथ ही साल की सबसे छोटी रात भी होती है. (Shadow will disappear)

Suicide In Bhopal : सीआईएसएफ कैंपस के हॉस्टल में रहने वाले जवान के बेटे ने फांसी लगाकर जान दी, Journalism कर रहा था

राजधानी भोपाल में गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के सीआईएसएफ कैंपस में बने हॉस्टल में रहने वाले एक जवान के बेटे ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह भोपाल के माखनलाल पत्रकारिता विश्विद्यालय से मल्टीमीडिया का कोर्स कर रहा था. सोमवार देर रात सूचना पर होस्टल पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. छात्र के पिता अभी विशाखापत्तनम में पदस्थ हैं. (Son of soldier living in hostel of CISF campus) (Journalism student hanged himself)

Congress Candidate Husband Missing: विधायक ने BJP पर लगाया अपहरण का आरोप, थाने में दिया धरना

जबलपुर कांग्रेस पार्षद उम्मीदवार अनीता बर्मन के पति का लापता हो गए, जिसके बाद कांग्रेसियों ने थाने के अंदर धरना दिया. इस दौरान पार्टी विधायक संजय यादव ने भाजपा पर अपहरण का आरोप लगाया है. (Congress Candidate Husband Missing)