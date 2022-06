Siddharth Malaiya Resigns BJP: पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ ने छोड़ी बीजेपी, चुनाव में उतारेंगे निर्दलीय कैंडिडेट

सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी छोड़ दी है. दमोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है उनके समर्थक उम्मीदवार हर वार्ड में चुनाव लड़ेगे.सिद्धार्थ मलैया जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपेग. (Siddharth Malaiya Resigns BJP)

Gwalior Mayor Election 2022: 55 साल बाद बन पाएगा सिंधिया की मर्जी का मेयर! टूटेगा मिथक

ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मर्जी का मेयर बन सकता है और 55 साल बाद सिंधिया परिवार का मिथक टूट (Gwalior Mayor Election 2022) सकता है. आइए आपको बताते हैं ग्वालियर महापौर के पद की पूरी कहानी-

Bsp Mla Joined Bjp Soon: भिंड से बीएसपी विधायक संजीव कुशवाह बीजेपी में होंगे शामिल, मंगलवार को ले सकते हैं पार्टी की सदस्यता

पूर्व बीजेपी सांसद रामलखन सिंह के बेटे संजू बीएसपी से विधायक हैं. संजू ने भिंड़ में बड़ी जीत दर्ज की थी. डिसके बाद निकाय चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से चम्बल की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभालना जताई जा रही है

Betul: हिन्दू संगठनों के आव्हान पर बैतूल बंद, हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध, मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग

मौलाना द्वारा नेशनल चैनल पर देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानित टिप्पणी किए जाने के विरोध में सोमवार को बैतूल बंद का आव्हान शत-प्रतिशत सफल रहा. बंद के दौरान जगह-जगह चौक-चौराहों पर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहा. सकल हिन्दू समाज के द्वारा एसडीएम रीता डहेरिया और एसडीओपी सृष्टि भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में प्रमुख रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई.

Datia High Voltage Drama: पत्नी-बेटी को टिकट दिलाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा नेता, बोला- कांग्रेस नहीं मिलने दे रही नोड्यूज

दतिया में पत्नी-बेटी को टिकट दिलाने के लिए स्थानीय नेता महेश जाटव पानी की टंकी पर चढ़ गया, हालांकि 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद उसे उतार लिया गया. नेता का आरोप है कि कांग्रेस नेता उसे नोड्यूज नहीं मिलने दे रहे थे, लेकिन अब नोड्यूज मिलने के बाद उसे चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता.(Datia High Voltage Drama)

Indori Dhartipakd Again In Election : इस हार में भी जीत है .. 17 बार जमानत गंवाई पर हिम्मतन नहीं हारी, 'इंदौरी धरतीपकड़' फिर चुनाव मैदान में

इंदौर में 'इंदौरी धरतीपकड़' के नाम से मशहूर बुजुर्ग व्यवसायी इस फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं. हर बार जमानत जब्त होने के बाद भी वह हर चुनाव में नए सिरे से लड़ते हैं. अब तक वह 17 चुनाव हार चुके हैं लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. खास बात यह है कि उनके पिता भी हर चुनाव में किस्मत आजमाते रहे हैं. (Lost bail 17 times but not lose courage) (Indori Dhartipakd again in election fray) (Indore Mayor election)

Politics of Gwalior Heated : ग्वालियर की सियासत में हलचल बढ़ी, सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर के घर

ग्वालियर की राजनीति में अलग खिचड़ी पकने लगी है. यहां बीजेपी कुनबे में उठापटक चल रही है. ग्वालियार-चंबल क्षेत्र के बीजेपी को दो महारथियों सिंधिया और तोमर के बीच शीतयुद्ध चल रहा है. ग्वालियर में महापौर पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है. इधर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासमखास प्रद्युम्न सिंह तोमर पाला बदलते दिख रहे हैं,उनकी नरेंद्र सिंह तोमर से नजदीकियां बढ़ती जा रही है.

MP Urban Body Elections 2022: सर्वे से निपटेगा रतलाम उम्मीदवार का पेंच, इस दिन तक आएगी पार्षदों की लिस्ट

कांग्रेस अब सर्वे कराकर रतलाम से महापौर उम्मीदवार पर फैसला करेगी. इसी के साथ पार्टी अब बुधवार तक पार्षदों की लिस्ट जारी करेगी. (MP Urban Body Elections 2022) (Congress Mayor Candidate of Ratlam)

Bandhavgarh Tiger Reserve: कैमरे में कैद हुई हाथियों की पूल पार्टी, गर्मी से राहत पाने तालाब में उतरा झुंड

उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली गेट के पास पर्यटकों को खास नजारा देखने को मिला. पर्यटकों ने जब हाथियों को तालाब में नहाते हुए देखा, तो वे उन्हें अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाए. हाथियों की यह पूल पार्टी पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित खितौली गेट के पास बने तालाब में हो रही थी.

A Village An example of prohibition : अवैध शराब बिक्री के गढ़ टीलाखेड़ी में ग्रामीणों ने ऐसे की शराबबंदी, जो बना मिसाल

सागर जिले का टीलाखेड़ी गांव एक समय अवैध शराब बिक्री का गढ़ था. दिन- रात गांव में मजमा लगा रहता था और लड़ाई झगड़े होते थे. महिलाओं और लड़कियों का निकलना दूभर हो गया था. लेकिन अब यहां ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का फैसला किया है. यहां पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हों और योग्य प्रत्याशी चुना जाए, इसके लिए गांव के लोगों ने तय किया है कि अगर वोट के लिए कोई प्रत्याशी शराब या किसी तरह का प्रलोभन देगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा.