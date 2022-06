इंदौर। मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. कई जिलों में पेट्रोल डीजल मिलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने विगत दिनों बैठक बुलाई थी. बैठक में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चर्चा हुई थी. हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, उन्होंने पेट्रोल-डीजल के नियमित आपूर्ति का दावा किया है. उनका कहना है कि मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं आने दी जाएगी.

पेट्रोल डीजल की कमी पर बोले जगदीश देवड़ा

MP Fuel Price Today: एमपी में पेट्रोल-डीजल के दोमों में मामूली बदलाव, जानें अपने शहर का नया रेट

क्यों हुई पेट्रोल-डीजल की किल्लत: दरअसल, प्रदेश में औद्योगिक उपयोग में डीजल की बढ़ती मात्रा और पेट्रो कंपनियों द्वारा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो गई थी. हालांकि, इसके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संबंधित पेट्रोल कंपनियों को निर्देश दिये, जिसके बाद कुछ हद तक स्थिति सामान्य हुई है. वैसे बोनी के सीजन में अभी भी कई जिलों में डीजल पेट्रोल की कमी बनी हुई है.(Petrol and diesel shortage in Madhya Pradesh) (Jagdish Devda Reaction on shortage of petrol and diesel)