ग्वालियर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (MP BJP President VD Sharma) के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह (MP Leader of Opposition Dr. Govind Singh) ने पलटवार किया है. डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि, किसी ने मुझसे सम्पर्क किया है, उसका नाम उजागर करुं, यह हमारे चरित्र में नहीं है. उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और मैंने समझी, लेकिन हमने उनसे कहा है कि, हमारी पार्टी में वापसी की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही उनको टिकिट मिलेगा. इसलिए वहीं रहिए. (Dr Govind Singh counterattack on BJP) (MP Leader of Opposition Dr Govind Singh) (Dr Govind Singh statement)

वीडी शर्मा के बयान पर डॉक्टर गोविंद सिंह का पलटवार

लोहा गरम है चोट करना बाकी: आगामी विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर होने वाली है. उसको लेकर उन्होंने कहा आज हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है. सरकार में बदलाव चाहता है. 2023 और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जनता इसका परिणाम देगी. लोहा गरम है चोट करना बाकी है. अमित शाह की ग्वालियर में प्रस्तावित यात्रा पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में लोकतंत्र समाप्त करके तानाशाही लाना चाहती है.

राजा महाराजाओं को प्रचारित कर रही बीजेपी: नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि, देश भर में राजा महाराजाओं को प्रचारित करने का काम कर रही है. हर जगह उनके नाम से संस्थाएं, हवाई अड्डे, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन आदि बनाए जा रहे हैं.किसान परेशान है लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं.(MP BJP President VD Sharma) (MP Leader of Opposition Dr.Govind Singh) (Dr Govind Singh counterattack on BJP)